Nvidia revela menor supercomputador de IA do mundo na CES 2025

A Nvidia está desenvolvendo o menor supercomputador do mundo alimentado por inteligência artificial, anunciou Jensen Huang, fundador e CEO da empresa, durante a Consumer Electronics Show (CES) na segunda-feira, 6. O evento, um dos maiores da indústria de tecnologia, foi palco para a apresentação do Project Digits, que será equipado com o superchip GB10 da Nvidia, oferecendo um petaflop de potência computacional em um formato compacto.

Além disso, Huang revelou a plataforma Nvidia Cosmos, projetada para acelerar o desenvolvimento físico de IA. Segundo ele, criar modelos físicos de IA exige grandes volumes de dados e testes extensivos, o que torna o processo caro. Com a Cosmos, desenvolvedores podem gerar vídeos baseados em física a partir de texto, imagens, vídeos e dados de sensores.

Parcerias estratégicas e inovação em IA

Entre os primeiros usuários da plataforma Cosmos estão a Figure AI, uma empresa de robôs humanoides apoiada pela Nvidia, e a startup de carros elétricos Xpeng Motors. A Nvidia também firmou uma parceria com a Toyota Motor para desenvolver a próxima geração de carros autônomos, setor que Huang acredita ser o próximo mercado trilionário.

No campo da robótica, a Nvidia reforçou que não pretende competir diretamente com fabricantes como a Tesla, mas sim oferecer “serviços de fundição” para montadoras.

Investimentos e expansão global

Em 2024, a Nvidia aumentou seus investimentos em capital de risco, destinando US$ 1 bilhão para startups de IA em 50 rodadas de captação, em comparação com 39 no ano anterior. A empresa também inaugurou seu segundo escritório em Pequim, ampliando significativamente sua equipe local. Até dezembro, a filial chinesa contava com 3.600 funcionários, focados em áreas como direção autônoma e robótica, com impacto tanto no mercado chinês quanto global.

O Project Digits reforça o papel da Nvidia como líder em tecnologia e inovação em IA.