Esse prompt do ChatGPT calcula quanto custa manter um carro por ano

Um simples prompt no ChatGPT tem chamado atenção por fazer um cálculo que muitos motoristas nunca realizaram com precisão: quanto custa manter um carro por ano. A ferramenta usa inteligência artificial para estimar despesas como combustível, seguro, manutenção e impostos.

Com base em dados fornecidos pelo usuário — como modelo do veículo, quilometragem e cidade — a IA consegue gerar uma estimativa detalhada do custo anual. O resultado ajuda a entender o impacto real do carro no orçamento.

Em um cenário de inflação automotiva e aumento no preço dos combustíveis, o cálculo automatizado tem ganhado popularidade entre consumidores que buscam decisões financeiras mais informadas.

Quer entender como usar IA no trabalho? A especialista Izabela Anholett explica os fundamentos em uma aula rápida. 👉 Assistir gratuitamente

Como um prompt de ChatGPT calcula o custo anual de um carro

A lógica é simples: o usuário fornece algumas informações básicas e a IA organiza os cálculos. Entre os dados mais comuns estão valor do carro, consumo médio, quilometragem anual e custo do seguro.

Com essas variáveis, ferramentas de IA generativa conseguem estimar despesas com combustível, IPVA, licenciamento, manutenção preventiva e até depreciação do veículo.

Esse tipo de automação transforma uma conta complexa em uma análise rápida. Em poucos segundos, o motorista passa a ter uma visão mais clara do custo total de propriedade do carro.

A inteligência artificial está mudando o trabalho mais rápido do que muita gente percebe. Veja a explicação da especialista Izabela Anholett sobre como começar a usar IA. 👉 Entender em 15 minutos

O impacto da inteligência artificial nas decisões financeiras

O uso de ferramentas como ChatGPT para simulações financeiras mostra como a inteligência artificial está entrando na rotina de decisões pessoais. O mesmo princípio já é usado por empresas em análises de custos e planejamento.

Com a popularização da automação, cálculos que antes exigiam planilhas e conhecimento técnico passaram a ser feitos por meio de linguagem natural.

Isso amplia o acesso a informações financeiras e ajuda consumidores a avaliar se vale a pena manter, trocar ou vender um veículo com base em dados mais concretos.

O que todo profissional deveria entender sobre inteligência artificial. Veja a explicação prática de Izabela Anholett. 👉 Assistir agora

Por que prompts estão se tornando ferramentas de produtividade

A capacidade de transformar perguntas em análises detalhadas é um dos motivos do crescimento das ferramentas de IA generativa. Um bom prompt orienta o modelo a organizar dados, comparar cenários e gerar estimativas úteis.

Empresas já usam esse tipo de recurso para planejamento financeiro, análise de mercado e projeções de custos. A diferença é que agora qualquer pessoa pode aplicar o mesmo conceito em tarefas do dia a dia.

Na prática, prompts bem estruturados funcionam como pequenas rotinas de automação, capazes de transformar dados simples em insights que ajudam na tomada de decisão.

Ainda está confuso sobre inteligência artificial? A especialista Izabela Anholett explica os conceitos essenciais em 15 minutos. 👉 Entenda aqui

Uma aula gratuita explica como usar inteligência artificial na prática

Para quem quer entender como usar inteligência artificial no trabalho, existe uma aula gratuita de 15 minutos conduzida por Izabela Anholett, executiva de tecnologia e professora do MBA em Inteligência Artificial da Exame. No vídeo, ela explica de forma direta como ferramentas de IA podem ser aplicadas no dia a dia profissional.

fundamentos essenciais da inteligência artificial

como estruturar prompts melhores no ChatGPT

como aplicar IA no trabalho

estratégias práticas de automação

erros comuns ao começar a usar IA

O conteúdo apresenta uma visão prática de como profissionais podem começar a usar inteligência artificial para ganhar produtividade e tomar decisões mais rápidas no ambiente de trabalho.

O básico sobre inteligência artificial que todo profissional deveria saber. Veja a explicação prática de Izabela Anholett. 👉 Assistir