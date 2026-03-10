Esse prompt do ChatGPT calcula quanto custa manter um carro por ano

Ferramentas de IA permitem estimar o custo anual de um carro em segundos (Marcello Casal Jr/Divulgação)
Redatora
Publicado em 10 de março de 2026 às 14h02.
Um simples prompt no ChatGPT tem chamado atenção por fazer um cálculo que muitos motoristas nunca realizaram com precisão: quanto custa manter um carro por ano. A ferramenta usa inteligência artificial para estimar despesas como combustível, seguro, manutenção e impostos.
Com base em dados fornecidos pelo usuário — como modelo do veículo, quilometragem e cidade — a IA consegue gerar uma estimativa detalhada do custo anual. O resultado ajuda a entender o impacto real do carro no orçamento.
Em um cenário de inflação automotiva e aumento no preço dos combustíveis, o cálculo automatizado tem ganhado popularidade entre consumidores que buscam decisões financeiras mais informadas.
Quer entender como usar IA no trabalho? A especialista Izabela Anholett explica os fundamentos em uma aula rápida. 👉 Assistir gratuitamente
A lógica é simples: o usuário fornece algumas informações básicas e a IA organiza os cálculos. Entre os dados mais comuns estão valor do carro, consumo médio, quilometragem anual e custo do seguro.
Com essas variáveis, ferramentas de IA generativa conseguem estimar despesas com combustível, IPVA, licenciamento, manutenção preventiva e até depreciação do veículo.
Esse tipo de automação transforma uma conta complexa em uma análise rápida. Em poucos segundos, o motorista passa a ter uma visão mais clara do custo total de propriedade do carro.
O uso de ferramentas como ChatGPT para simulações financeiras mostra como a inteligência artificial está entrando na rotina de decisões pessoais. O mesmo princípio já é usado por empresas em análises de custos e planejamento.
Com a popularização da automação, cálculos que antes exigiam planilhas e conhecimento técnico passaram a ser feitos por meio de linguagem natural.
Isso amplia o acesso a informações financeiras e ajuda consumidores a avaliar se vale a pena manter, trocar ou vender um veículo com base em dados mais concretos.
A capacidade de transformar perguntas em análises detalhadas é um dos motivos do crescimento das ferramentas de IA generativa. Um bom prompt orienta o modelo a organizar dados, comparar cenários e gerar estimativas úteis.
Empresas já usam esse tipo de recurso para planejamento financeiro, análise de mercado e projeções de custos. A diferença é que agora qualquer pessoa pode aplicar o mesmo conceito em tarefas do dia a dia.
Na prática, prompts bem estruturados funcionam como pequenas rotinas de automação, capazes de transformar dados simples em insights que ajudam na tomada de decisão.
Para quem quer entender como usar inteligência artificial no trabalho, existe uma aula gratuita de 15 minutos conduzida por Izabela Anholett, executiva de tecnologia e professora do MBA em Inteligência Artificial da Exame. No vídeo, ela explica de forma direta como ferramentas de IA podem ser aplicadas no dia a dia profissional.
O conteúdo apresenta uma visão prática de como profissionais podem começar a usar inteligência artificial para ganhar produtividade e tomar decisões mais rápidas no ambiente de trabalho.
