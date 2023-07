Ecossistema de inovação em inteligência artificial da China demonstra vitalidade

A indústria de inteligência artificial da China está entrando em uma fase de rápido desenvolvimento. A Academia Chinesa de Ciências prevê que o tamanho do setor central de inteligência artificial do país ultrapassará 1 trilhão de yuans até 2030.

Em termos de estratégias empresariais, gigantes da Internet como a BAT (Baidu, Alibaba e Tencent)já realizaram implantações abrangentes em chips, estruturas e aplicativos, além de lançarem grandes modelos de IA. Em áreas como modelos básicos e alta capacidade de processamento, várias empresas listadas também estão fazendo uma forte expansão. Empresas como iFLYTEK e SenseTime estão se destacando no campo da IA.

Empresas como Cambricon Technologies e Beijing Junzheng acumularam um grande número de patentes no setor de chips de IA. Além disso, algumas empresas de hardware e software, como DJI e Zero Degree Robotics, estão combinando tecnologia de direção autônoma e robôs. Startups como DeepBlue Technology e Turing Robot também estão intensificando a pesquisa e o desenvolvimento em áreas como aprendizado de máquina, e seus produtos estão sendo exportados em grande quantidade para o exterior.

Apesar do boom, a maioria das empresas de inteligência artificial na China ainda está em estágio inicial. De acordo com dados do Tianyancha, 55,4% das empresas relacionadas à inteligência artificial foram estabelecidas há apenas 1 a 5 anos. Embora o desenvolvimento e a aplicação da inteligência artificial na China tenham avançado rapidamente, devido ao seu início tardio, ainda existem problemas como qualidade insuficiente dos dados, necessidade de fortalecimento da infraestrutura, escassez de talentos e alto consumo de energia.

Em relação a esses problemas, o responsável pela equipe de inteligência artificial da Guotai Junan Securities afirmou que a falta de dados de treinamento para construir melhores modelos, bem como o isolamento funcional e os gargalos algorítmicos, afetarão a pesquisa e o desenvolvimento no campo fundamental da IA.

Quanto ao alto consumo de energia, Hao Changjie, consultor técnico sênior de computação de alto desempenho e inteligência artificial da Lenovo, afimou que, em termos de redução do consumo, os sistemas de computação de alto desempenho devem seguir os princípios de abertura e integração, garantir a cobertura de ecossistemas nacionais e oferecer suporte a sistemas operacionais baseados em CPUs nacionais, como Haiguang.

“Sob a influência do ChatGPT, o mercado interno de IA tem se mantido em alta, mas esse entusiasmo acabará diminuindo em algum momento”, disse Sheng Lebiao, engenheiro sênior do Centro de Computação de Alto Desempenho da Universidade de Nanjing. Ele alertou para o risco de bolhas na indústria de IA e destacou a necessidade de as empresas e instituições realmente investirem em pesquisa científica para tornar o desenvolvimento da indústria mais concreto.