Empresas listadas no STAR Market da China apresentam perspectivas positivas de desempenho

Até o momento, mais de 1.700 empresas listadas nas bolsas de Xangai e Shenzhen divulgaram suas previsões de desempenho para o primeiro semestre de 2023. No STAR Market, mercado de ações de tecnologia e inovação da China, 28 empresas apresentaram previsões de desempenho positivas (incluindo crescimento, lucro contínuo, reversão de prejuízo e ligeiro crescimento), resultando em uma taxa de previsões positivas de 80%. Com base na mediana do aumento previsto no lucro líquido, seis empresas apresentaram um aumento superior a 100% e 11 empresas tiveram um aumento entre 50% e 100%.

Impulsionadas pelo contínuo crescimento da demanda por instalações de montagem na cadeia produtiva, as empresas de componentes como a JinkoSolar e a ATS divulgaram previsões de lucro líquido promissoras. O setor de semicondutores, que está em um momento de baixa no ciclo, apresentou uma notável diferenciação de desempenho, mas as empresas de equipamentos ainda conseguiram superar o setor em termos de crescimento de desempenho. A maioria das empresas de design de chips também mostraram uma recuperação significativa no desempenho no segundo trimestre.

De acordo com dados da Wind, até o fechamento de 18 de julho, das 35 empresas listadas no STAR Market que divulgaram previsões de desempenho semestral, 18 esperam aumento de lucro, duas esperam lucro contínuo, uma espera reverter prejuízo, sete esperam ligeiro aumento, três esperam ligeira redução, três esperam continuação de prejuízo e uma espera redução de lucro.

Dividindo de acordo com o limite superior da variação prevista no lucro líquido, sete empresas prevêm um aumento de lucro no primeiro semestre superior a 100%. As empresas de componentes fotovoltaicos ATS e JinkoSolar têm previsões de aumento de lucro que excedem 300%, ocupando os dois primeiros lugares. Aumentos máximos no lucro líquido também ultrapassam 100% para empresas como Shandawei, Newsoft, XY Life, CMIC e Jingzhida.

A queda acentuada dos preços dos materiais de silício no setor fotovoltaico durante o ano impulsionou a redução dos custos na cadeia produtiva, estimulando ainda mais o crescimento da demanda. O setor de componentes fotovoltaicos voltados tem vivenciado um surto de demanda.

A empresa ATS, listada no STAR Market em junho deste ano, espera alcançar um lucro líquido atribuído aos acionistas de 1,688 bilhão a 2,074 bilhões de yuans no primeiro semestre, um aumento de 270% a 355% em relação ao ano anterior. A JinkoSolar tem uma previsão de crescimento ainda maior, com um lucro líquido atribuído aos acionistas esperado de 3,66 bilhões a 4,06 bilhões de yuans, representando um aumento de 304,38% a 348,58% em relação ao ano anterior, o maior lucro semestral desde a listagem.

A Shandawei é a única empresa entre as 35 listadas que espera reverter o prejuízo, fornecendo serviços de software para governos, instituições médicas, empresas estatais de energia e outras entidades. De acordo com o anúncio, a Shandawei prevê um lucro líquido atribuído aos acionistas de 19,5 milhões a 20,5 milhões de yuans no primeiro semestre, um aumento de 251,64% a 259,41% em relação ao ano anterior.

O setor de equipamentos de semicondutores tem se beneficiado do aumento dos gastos de capital da indústria e apresentou um bom desempenho este ano. A CMIC é especializada no desenvolvimento e produção de equipamentos de gravação de semicondutores e espera alcançar um lucro líquido atribuído aos acionistas de 980 milhões a 1,03 bilhão de yuans no primeiro semestre, um aumento de 109,49% a 120,18% em relação ao ano anterior. Em contraste, o lucro líquido ajustado é muito menor, previsto entre 500 milhões e 540 milhões de yuans, um aumento de 13,45% a 22,53% em relação ao ano anterior.

A Lihewei se beneficia do contínuo aumento da participação de mercado em coleta de informações de energia elétrica e também está avançando de forma ordenada em projetos de chips para energia fotovoltaica inteligente, casas inteligentes e outros setores. A empresa, que completou três anos desde a listagem, espera obter uma receita operacional de 253 milhões de yuans no primeiro semestre de 2023, um aumento de 13,39% em relação ao ano anterior; um lucro líquido atribuído aos acionistas de 50 milhões a 53 milhões de yuans, um aumento de 57,52% a 66,97% em relação ao ano anterior; e um lucro líquido ajustado de 44 milhões a 47 milhões de yuans, um aumento de 132,71% a 148,57% em relação ao ano anterior. A Lihewei afirmou que os pedidos em carteira aumentaram mais de 50% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Duas empresas de chips SoC apresentaram melhora significativa em seus resultados no segundo trimestre, confirmando a recuperação da demanda no mercado de eletrônicos de consumo. A Jianguang Shares estima um lucro líquido de cerca de 181 milhões de yuans, com uma queda de cerca de 69,05% em relação ao ano anterior. A empresa registrou um lucro líquido atribuído aos acionistas de aproximadamente 30,43 milhões de yuans no primeiro trimestre e espera obter um lucro líquido atribuído aos acionistas de cerca de 151 milhões de yuans no segundo trimestre, um aumento de cerca de 394,67% em relação ao trimestre anterior, evidenciando uma melhora significativa em relação ao período anterior.

A empresa Hengxuan Technology, fabricante de chips SoC, obteve resultados positivos no segundo trimestre. A empresa espera alcançar uma receita operacional de cerca de 910 milhões de yuans no primeiro semestre, um aumento de 32,38% em relação ao ano anterior; um lucro líquido ajustado atribuído aos acionistas de 5,6 milhões de yuans, uma queda de 76,90% em relação ao ano anterior. No primeiro trimestre, a empresa registrou um prejuízo líquido ajustado atribuído aos acionistas de 24,83 milhões de yuans. A Hengxuan Technology afirmou que a confiança do mercado de consumo está se recuperando gradualmente no primeiro semestre, e a demanda por estoques terminais em mercados de vestíveis e casas inteligentes está baixa, aumentando a demanda por reposição de estoques.

A recuperação dos resultados das empresas de design de chips no segundo trimestre varia de acordo com a demanda em diferentes mercados. A NewPhenix Microelectronics, especializada em design de chips para displays usados em telefones celulares, computadores, tablets, TVs e outros produtos, espera um lucro líquido atribuído aos acionistas de cerca de 23 milhões de yuans no segundo trimestre, um aumento de 15% em relação ao trimestre anterior.