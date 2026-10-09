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Curso online de inteligência artificial da Saint Paul e Exame reúne 4 aulas práticas e certificado

Programa online da Saint Paul e EXAME ensina a usar 20 ferramentas de IA em quatro aulas, com certificado de conclusão e foco em contextos de gestão e liderança

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Bianca Bezerra Pinto
Bianca Bezerra Pinto

Jornalista

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 16h27.

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Saber que a inteligência artificial é relevante para a carreira é um primeiro passo. Aplicá-la com método, nas tarefas do dia a dia, é o que o Pré-MBA em Inteligência Artificial da Saint Paul e EXAME se propõe a ensinar. O programa é voltado a profissionais que já usam IA e querem aprofundar o uso de forma técnica e estratégica.

Avance na sua qualificação com foco no futuro, dominando ferramentas que farão a diferença no seu currículo. O Pré-MBA Saint Paul com a EXAME ensina em 4 aulas, online, por R$37. Comece hoje! 

Como o programa é organizado

O Pré-MBA reúne quatro aulas práticas, 100% online. Três são gravadas e a última acontece ao vivo, com liberação imediata do conteúdo. Segundo a EXAME Saint Paul, o formato foi pensado para quem trabalha em tempo integral, com aulas objetivas e sem conteúdo de preenchimento.

A primeira aula trata dos fundamentos técnicos, como pesquisa autônoma, automação, análise de documentos e raciocínio estratégico. A segunda aborda produção, automação e escala, com criação de agentes personalizados, clonagem de voz, geração de vídeos e fluxos complexos. A terceira é dedicada à comunicação profissional, com vídeos feitos por avatares de IA e edição por texto. A quarta, ao vivo, tem como tema a formação de especialistas em IA.

Ferramentas que entram no treinamento

O treinamento abrange 20 ferramentas de IA, entre elas ChatGPT, Claude e NotebookLM. O ChatGPT é apresentado para automatizar tarefas repetitivas e o Claude, para analisar cenários complexos. O NotebookLM localiza respostas dentro de documentos, e o Manus permite delegar tarefas completas e receber o resultado pronto.

Na área de conteúdo, entram o ElevenLabs, para clonar voz, o HeyGen, que produz vídeos sem gravação, e o Descript, que edita áudio e vídeo a partir do texto. O GPTMaker é usado para criar assistentes treinados para uma operação específica.

Para quem é o programa

O Pré-MBA foi desenhado para profissionais que já têm contato básico com ferramentas de IA. Segundo a Saint Paul e EXAME, quem já usou o ChatGPT em alguma tarefa está pronto para o conteúdo, e não é exigida experiência avançada. O foco é a aplicação em contextos de gestão e liderança.

Se você quer sair na frente e dominar inteligência artificial de forma prática, o Pré-MBA em Inteligência Artificial da Saint Paul e EXAME é o próximo passo. São 4 aulas online por R$ 37. 

O que o participante recebe

Quem conclui o programa recebe certificado de conclusão da Saint Paul e EXAME Há ainda um bônus: 30 dias de acesso à Inner AI Pro, versão paga que reúne mais de 50 ferramentas de IA em uma única plataforma.

O valor é de R$ 37. De acordo com a instituição, o preço busca eliminar barreiras de acesso para quem quer conhecer o nível do programa antes de considerar certificações de maior investimento. O Pré-MBA é a porta de entrada do ecossistema EXAME Saint Paul.

Quer transformar o uso da inteligência artificial em uma habilidade profissional? Conheça o Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME, com quatro aulas práticas, online, por R$ 37. 

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