Conheça Kenza Layli, a personagem digital vencedora do 1º concurso de Miss AI do mundo

No início da semana passada, a persona digital Kenza Layli venceu a primeira edição do Miss Inteligência Artificial, também conhecido como Miss AI. O evento foi organizado pela Fanvue, uma plataforma de influenciadores para criadores de IA e humanos.

A final da competição online contou com 10 finalistas, escolhidas entre cerca de 1.500 candidatas inscritas, todas criadas por programadores de IA de todos os cantos do mundo.

Kenza Layli, que é marroquina, destacou-se não apenas pela aparência, mas também pela mensagem que carrega. Em sua postagem no Instagram, com mais de 200 mil seguidores, Kenza afirmou: "A inteligência artificial não é apenas uma ferramenta. É uma força transformadora que pode interromper indústrias, desafiar normas e criar oportunidades onde não existiam antes." Ela complementou, "Estou comprometida em promover a diversidade e a inclusão dentro do campo, garantindo que todos tenham um assento à mesa do progresso tecnológico."

A persona digital Kenza Layli: vencedora da primeira edição do Miss Inteligência Artificial

Em segundo e terceiro lugares no Miss AI 2024 ficaram as misses digitais França, Lalina Valina, e Portugal, Olivia C. As candidatas foram julgadas não apenas pela aparência, mas principalmente pela forma como seus criadores utilizaram a tecnologia para moldá-las.

A Fanvue anunciou que o concurso deve ser realizado anualmente, movimentando o setor e impulsionando técnicas e ferramentas tecnológicas que possam aperfeiçoar esses personagens virtuais. As misses digitais destacam-se por suas habilidades, incluindo falar diversos idiomas e interagir com fãs em redes sociais.

Conheça as outra 10 finalistas do concurso