Como usar o ChatGPT para chegar preparado em qualquer reunião

O ChatGPT começa a se tornar um aliado estratégico para profissionais que precisam chegar mais preparados às reuniões de trabalho. A inteligência artificial permite analisar informações, estruturar argumentos e antecipar perguntas em poucos minutos.

Em empresas que adotam OpenAI, Microsoft e outras plataformas de inteligência artificial, o uso dessas ferramentas já faz parte da rotina de planejamento corporativo. O ganho aparece principalmente em produtividade e clareza nas decisões.

Usar IA antes de uma reunião não significa substituir o pensamento humano. Significa acelerar etapas como pesquisa, organização de ideias e simulação de cenários.

Quer entender como usar IA no trabalho? A especialista Izabela Anholett explica os fundamentos em uma aula rápida. 👉 Assistir gratuitamente

Como usar o ChatGPT para pesquisar rapidamente antes da reunião

Uma das aplicações mais úteis do ChatGPT está na fase de preparação. A ferramenta consegue resumir relatórios, explicar conceitos complexos e organizar informações relevantes para o encontro.

Profissionais podem pedir à IA que explique tendências de mercado, organize dados financeiros ou sintetize documentos longos. Isso reduz horas de leitura e ajuda a identificar os pontos mais importantes da pauta.

Ferramentas de Google e sistemas corporativos já começam a integrar recursos de IA generativa, permitindo cruzar informações internas com dados externos em poucos minutos.

A inteligência artificial está mudando o trabalho mais rápido do que muita gente percebe. Veja a explicação da especialista Izabela Anholett sobre como começar a usar IA. 👉 Entender em 15 minutos

Como estruturar argumentos e perguntas com inteligência artificial

Outra vantagem do ChatGPT está na organização de ideias. A ferramenta pode ajudar a montar uma agenda de reunião, estruturar apresentações ou sugerir perguntas estratégicas.

Executivos usam a IA para simular cenários de negociação ou preparar respostas para objeções comuns. Isso aumenta a segurança na hora de defender projetos ou propostas.

O uso de ChatGPT como apoio também ajuda a identificar lacunas de informação. Ao pedir que a IA analise um tema, muitas vezes surgem perguntas que ainda não tinham sido consideradas.

O que todo profissional deveria entender sobre inteligência artificial. Veja a explicação prática de Izabela Anholett. 👉 Assistir agora

Como simular cenários e melhorar decisões antes do encontro

A inteligência artificial também pode funcionar como um simulador de reunião. O usuário pode pedir para o ChatGPT assumir o papel de um cliente, executivo ou investidor e responder perguntas difíceis.

Essa prática permite testar argumentos e refinar estratégias antes da conversa real. Em áreas como vendas, consultoria e gestão, a técnica ajuda a prever objeções e preparar respostas mais sólidas.

Segundo pesquisas recentes sobre automação e produtividade, profissionais que usam IA para organizar decisões chegam às reuniões com maior clareza sobre objetivos e próximos passos.

Ainda está confuso sobre inteligência artificial? A especialista Izabela Anholett explica os conceitos essenciais em 15 minutos. 👉 Entenda aqui

Uma aula gratuita para entender como aplicar IA no trabalho

Para quem quer entender como usar inteligência artificial na prática, existe uma aula gratuita de 15 minutos conduzida por Izabela Anholett. Executiva de tecnologia, especialista em IA executiva e professora do MBA em Inteligência Artificial da Exame, ela apresenta de forma direta como ferramentas como o ChatGPT podem ser usadas no trabalho.

fundamentos essenciais da inteligência artificial

como estruturar prompts melhores no ChatGPT

como aplicar IA no trabalho e em decisões

estratégias práticas de automação de tarefas

erros comuns ao começar a usar IA

O conteúdo funciona como um guia inicial para profissionais que querem incorporar inteligência artificial à rotina e aumentar produtividade em tarefas estratégicas como reuniões, planejamento e análise de informações.

O básico sobre inteligência artificial que todo profissional deveria saber. Veja a explicação prática de Izabela Anholett. 👉 Assistir