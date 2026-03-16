Como usar o ChatGPT para chegar preparado em qualquer reunião

IA pode ajudar profissionais a chegar mais preparados para reuniões estratégicas
Redação Exame
Publicado em 16 de março de 2026 às 16h39.
O ChatGPT começa a se tornar um aliado estratégico para profissionais que precisam chegar mais preparados às reuniões de trabalho. A inteligência artificial permite analisar informações, estruturar argumentos e antecipar perguntas em poucos minutos.
Em empresas que adotam OpenAI, Microsoft e outras plataformas de inteligência artificial, o uso dessas ferramentas já faz parte da rotina de planejamento corporativo. O ganho aparece principalmente em produtividade e clareza nas decisões.
Usar IA antes de uma reunião não significa substituir o pensamento humano. Significa acelerar etapas como pesquisa, organização de ideias e simulação de cenários.
Quer entender como usar IA no trabalho? A especialista Izabela Anholett explica os fundamentos em uma aula rápida. 👉 Assistir gratuitamente
Uma das aplicações mais úteis do ChatGPT está na fase de preparação. A ferramenta consegue resumir relatórios, explicar conceitos complexos e organizar informações relevantes para o encontro.
Profissionais podem pedir à IA que explique tendências de mercado, organize dados financeiros ou sintetize documentos longos. Isso reduz horas de leitura e ajuda a identificar os pontos mais importantes da pauta.
Ferramentas de Google e sistemas corporativos já começam a integrar recursos de IA generativa, permitindo cruzar informações internas com dados externos em poucos minutos.
A inteligência artificial está mudando o trabalho mais rápido do que muita gente percebe. Veja a explicação da especialista Izabela Anholett sobre como começar a usar IA. 👉 Entender em 15 minutos
Outra vantagem do ChatGPT está na organização de ideias. A ferramenta pode ajudar a montar uma agenda de reunião, estruturar apresentações ou sugerir perguntas estratégicas.
Executivos usam a IA para simular cenários de negociação ou preparar respostas para objeções comuns. Isso aumenta a segurança na hora de defender projetos ou propostas.
O uso de ChatGPT como apoio também ajuda a identificar lacunas de informação. Ao pedir que a IA analise um tema, muitas vezes surgem perguntas que ainda não tinham sido consideradas.
O que todo profissional deveria entender sobre inteligência artificial. Veja a explicação prática de Izabela Anholett. 👉 Assistir agora
A inteligência artificial também pode funcionar como um simulador de reunião. O usuário pode pedir para o ChatGPT assumir o papel de um cliente, executivo ou investidor e responder perguntas difíceis.
Essa prática permite testar argumentos e refinar estratégias antes da conversa real. Em áreas como vendas, consultoria e gestão, a técnica ajuda a prever objeções e preparar respostas mais sólidas.
Segundo pesquisas recentes sobre automação e produtividade, profissionais que usam IA para organizar decisões chegam às reuniões com maior clareza sobre objetivos e próximos passos.
Ainda está confuso sobre inteligência artificial? A especialista Izabela Anholett explica os conceitos essenciais em 15 minutos. 👉 Entenda aqui
Para quem quer entender como usar inteligência artificial na prática, existe uma aula gratuita de 15 minutos conduzida por Izabela Anholett. Executiva de tecnologia, especialista em IA executiva e professora do MBA em Inteligência Artificial da Exame, ela apresenta de forma direta como ferramentas como o ChatGPT podem ser usadas no trabalho.
O conteúdo funciona como um guia inicial para profissionais que querem incorporar inteligência artificial à rotina e aumentar produtividade em tarefas estratégicas como reuniões, planejamento e análise de informações.
O básico sobre inteligência artificial que todo profissional deveria saber. Veja a explicação prática de Izabela Anholett. 👉 Assistir