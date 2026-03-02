China anuncia cinco novas linhas de trem de alta velocidade em 2026

A China deve inaugurar cinco linhas de trem de alta velocidade em 2026, segundo o departamento ferroviário do Delta do Rio Yangtzé, região que concentra cidades como Xangai. O plano integra um pacote de investimentos que deve superar RMB 130 bilhões para manter o ritmo de expansão da malha ferroviária do país.

Entre as linhas previstas para entrar em operação estão a Huaibei–Bengbu, a intermunicipal Chaohu–Ma’anshan e o trecho Wenyu da linha Hangzhou–Taizhou. Além da abertura dessas rotas, o cronograma inclui o início das obras da extensão completa da linha de alta velocidade Xangai–Hangzhou e do trecho Sixian–Suqian da ferrovia Hefei–Suqian, caso os projetos cumpram as etapas previstas.

A Estação Leste de Xangai avança na montagem da estrutura metálica da cobertura. A Ponte Rodoferroviária Chongqi, sobre o Rio Yangtzé, recebe a instalação das vigas de aço do vão principal navegável. Já as torres da ponte ferroviária da Baía de Hangzhou, na linha Nantong–Ningbo, seguem em construção. A ferrovia Huaibei–Bengbu executa o assentamento de trilhos.

O investimento previsto para 2026 marcará o sétimo ano consecutivo em que os aportes anuais em construção ferroviária superam RMB 100 bilhões na região. Durante o 14º Plano Quinquenal (2021–2025), o programa acumulou mais de RMB 640 bilhões em investimentos, inaugurou mais de 2.600 quilômetros de novas linhas e colocou 21 projetos prioritários em operação.

Até o fim de 2025, a malha ferroviária da região ultrapassava 15.400 quilômetros em operação. Desse total, mais de 8.100 quilômetros correspondem a linhas de alta velocidade. Os dados indicam a continuidade da estratégia chinesa de ampliar a rede ferroviária e integrar centros urbanos por meio do transporte de alta capacidade.