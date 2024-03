Startup de IA Cohere busca avaliação de US$ 5 bilhões em nova captação de recursos

Cohere, uma startup de inteligência artificial, está em negociações avançadas para levantar US$ 500 milhões para uma avaliação de cerca de US$ 5 bilhões, de acordo com a agência de notícias Reuters.

Cohere foi avaliada em US$ 2,2 bilhões em junho passado, quando arrecadou US$ 270 milhões de investidores, incluindo Inovia Capital, Nvidia e Oracle. A nova avaliação que está buscando não havia sido relatada anteriormente. A Reuters informou em janeiro que a Cohere estava procurando levantar cerca de US$ 500 milhões a US$ 1 bilhão.

A taxa de receita anualizada da empresa cresceu para US$ 22 milhões neste mês, um salto dos US$ 13 milhões em dezembro, segundo o site The Information. O aumento se deu graças ao lançamento do novo modelo Command-R, de acordo com a fonte da Reuters, que discutiu os assuntos sob condição de anonimato.

A startup fundada por ex-pesquisadores do Google atualmente tem uma parceria com a Oracle, e planeja disponibilizar seus modelos em outros grandes provedores de nuvem. É esperado que investidores que já apostaram na Cohere participem da rodada de financiamento, disse a fonte da Reuters.

Se a startup canadense for bem-sucedida, pode ser o mais recente sinal do apetite dos investidores por financiar startups de IA a altas avaliações, apesar de números moderados de receita.

A concorrente OpenAI projetou US$ 1 bilhão de receita em 2024 e arrecadou mais de US$ 10 bilhões de investidores, incluindo a Microsoft. Outras empresas de IA, como Anthropic e Mistral, também atraíram o apoio de grandes empresas de tecnologia.