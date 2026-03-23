Quanto ganha um executivo C-level em 2026? Salários podem chegar a R$ 86 mil, diz estudo

Chegar ao topo de uma empresa é o sonho de muitos profissionais. E os salários atrativos com certeza é uma das razões que motivam a corrida pelo sucesso profissional. Um estudo da Robert Half publicado em 2026 revela que os salários para os executivos C-levels (como os CEOs, CFOs e CMOs) podem chegar a mais de R$ 80 mil. Mas há diferenças significativas a depender da área de atuação.

De acordo com o levantamento, as áreas de Finanças Contábeis e Mercado Financeiro de empresas de grande porte atingiram o maior salário no ano de 2026. Por outro lado, os diretores de Recursos Humanos e Comercial de Vendas de empresas de pequeno porte registraram o menor salário.

Veja, abaixo, os dados salariais de cargos C-level feitos pelo levantamento.

Gráfico de salário de cargos executivos | Fonte: Guia salárial Robert Half 2026

O que é preciso para chegar ao C-level?

Chegar ao C-level, no entanto, não é apenas uma questão de remuneração. Por trás dos maiores salários do mercado estão trajetórias construídas com visão de longo prazo, decisões estratégicas e desenvolvimento contínuo de competências de liderança, fatores que ajudam a explicar por que a ascensão ao topo depende de muito mais do que tempo de carreira.

É justamente esse percurso que está no centro da masterclass Progressão na Carreira: de Estagiária ao C-Level, com Claudia Elisa, executiva e conselheira com passagem por empresas como Ambev e Grupo Pão de Açúcar.

Na aula, ela compartilha aprendizados sobre como projetar a carreira, se preparar para cada etapa profissional e acelerar o crescimento com mais clareza.

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