OpenAI cria time para anúncios no ChatGPT e oferece salários de até US$ 385 mil

A entrada definitiva da publicidade no ChatGPT está deixando de ser uma hipótese e passando a ser uma operação estruturada.

Para sustentar esse movimento, a OpenAI começou a montar um novo time estratégico — e altamente remunerado — responsável pela missão de garantir que anúncios dentro da IA não comprometam a confiança dos usuários.

Batizado de ads integrity team, o grupo está sendo criado do zero e oferece salários que chegam a US$ 385 mil por ano, além de participação acionária. O objetivo é permitir que o modelo de negócios baseado em anúncios escale sem repetir os erros que marcaram outras grandes plataformas digitais. As informações foram retiradas de Entrepreneur.

A publicidade entra no ChatGPT — com cautela

Segundo descrições oficiais de vagas da OpenAI, o novo time será responsável por estruturar os primeiros sistemas de integridade do negócio de anúncios dentro do ChatGPT. Trata-se de uma etapa crítica para a empresa, que prepara seus primeiros testes de publicidade para usuários gratuitos e do plano Go, de US$ 8 por mês, nos Estados Unidos.

A OpenAI afirma que os anúncios não influenciarão as respostas da IA. Ainda assim, eles poderão aparecer dentro ou ao lado das respostas geradas, o que torna a governança desse espaço central para a experiência do usuário.

O acesso ao programa inicial de anúncios exigirá um investimento mínimo de US$ 200 mil por parte dos anunciantes — um sinal de que a empresa mira grandes marcas desde o início.

Um negócio bilionário em construção

A movimentação ocorre em um momento de forte expansão da base de usuários. No fim de 2025, o ChatGPT já somava cerca de 800 milhões de usuários ativos por semana, dos quais aproximadamente 95% utilizam a versão gratuita.

Esse desequilíbrio pressiona a OpenAI a acelerar estratégias de monetização. Em publicação anterior, o CEO Sam Altman afirmou que a empresa estava a caminho de ultrapassar US$ 20 bilhões em receita anual em 2025 e poderia atingir “centenas de bilhões” até 2030.

A publicidade surge, assim, como um pilar central do crescimento, desde que não comprometa o principal ativo da plataforma: a confiança.

Quanto ganham os profissionais de integridade de anúncios

Os números chamam atenção. Um engenheiro de software sênior em San Francisco pode receber entre US$ 230 mil e US$ 385 mil por ano, além de equity. Para efeito de comparação, o salário médio de um engenheiro de software nos Estados Unidos gira em torno de US$ 130 mil anuais.

A remuneração elevada sinaliza a importância estratégica da função. A OpenAI busca profissionais experientes, com pelo menos seis anos de carreira, histórico em confiança, segurança, prevenção a fraudes e moderação de conteúdo. Experiência prévia com publicidade digital é vista como um diferencial relevante.

