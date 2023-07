ChatGPT: como profissionais podem se adaptar e aproveitar o potencial da tecnologia

Com o avanço acelerado da tecnologia, surgiu o ChatGPT, que rapidamente conquistou o mercado da produção criativa, dividindo os profissionais em dois grupos distintos.

Há aqueles que enxergam essa novidade como uma oportunidade para melhorar o desempenho no trabalho, enquanto outros se preocupam com as perspectivas futuras e o rumo de suas carreiras.

A inteligência artificial generativa desenvolvida pela OpenAI representa um novo paradigma no impacto das tecnologias na sociedade, simbolizando o potencial transformador que essas inovações têm.

Máquina reproduz o que a mente humana cria

Segundo Erivam Bandini, sócio-diretor da Box Ideias, agência de marketing de performance e design, essa nova ferramenta pode ajudar muitos profissionais do mercado criativo: “O ChatGPT é um ótimo recurso, mas devemos pensar estrategicamente sobre o seu uso e em como ele contribui para a performance e o desenvolvimento de trabalhos criativos. Algumas pessoas ficam muito fascinadas com o que a máquina faz sozinha e esquecem que o robô precisa de alguém operando; a máquina apenas reproduz o que a mente humana cria”, diz ele.

O ChatGPT é uma inteligência artificial pré-treinada capaz de entender linguagem natural e continuar aprendendo para trazer respostas cada vez mais precisas, contudo a fluidez e a eficiência na capacidade de fornecer respostas úteis, não necessariamente precisas, fizeram com que alguns profissionais delegasse à ferramenta atividades como escrever textos, busca por correções de códigos de programação, planejamento de conceitos de campanhas de marketing e de conteúdo.

Adaptação é a chave para o sucesso profissional

A criatividade é a habilidade humana mais valorizada dentro e fora do mercado publicitário, uma vez que não envolve apenas a capacidade de se ter boas ideias, mas encontrar formas inovadoras e eficientes de resolução de problemas.

Estima-se que 300 milhões de empregos em tempo integral, em todo o mundo, serão automatizados de alguma forma pelo uso de inteligências artificiais (IA), assim como o relatório da Goldman Sachs, empresa de serviços financeiros, prevê que 18% do trabalho feito globalmente poderá ser informatizado, com maiores efeitos nas economias avançadas do que em mercados emergentes.

Ou seja, é provável que, em algum nível, a tecnologia influencie diretamente diversas áreas profissionais para além da publicidade e propaganda, fato que não é desconhecido na história moderna recente. Basta relembrar o surgimento dos computadores e o acesso à internet mudando a forma de fazer propaganda, de se consumir produtos e de se relacionar com o público-alvo.

Somente conseguirão espaço no mercado de trabalho pessoas que souberem se adaptar às mudanças e que evitem comportamentos de negação da realidade, lutando para impedir a continuação da vida moderna.

Brasil é o quinto país que mais utiliza o ChatGPT (Imagem: Ruan Jordaan | ShutterStock)

Veja como usar a ferramenta no trabalho

Dados publicados em janeiro de 2023 pela OpenAI, empresa que criou o ChatGPT, revelam que o Brasil é o quinto país que mais visitou o site da empresa, representando 4,3% do tráfego mundial, com 863 milhões acessos globais. Considerando a forte aderência da ferramenta no Brasil, Erivam Bandini apresenta 4 dicas de como a ferramenta pode ajudar profissionais do mercado criativo sem prejudicar a criação de vagas de emprego.

1. Aquisição de novos referenciais e diversificar conhecimentos

Uma forma de exercer a criatividade é por meio de referências; quanto mais conhecimento uma pessoa tiver, maior será a capacidade de explorar outras possibilidades. O uso do ChatGPT pode ser uma chave para abrir novas portas, levando a pessoa a consumir conteúdos novos, aumentando seu repertório sobre algum tema.

2. Maior facilidade de se tornar escalável

Usar o chat em atividades mais simples como escrever um texto ajuda o profissional a ganhar tempo, uma vez que o foco será na revisão de conteúdo. A otimização do trabalho resulta em economia de tempo, sobrando mais tempo para se dedicar a tarefas mais complexas.

3. Tirar dúvidas

Buscar por respostas no Google é a forma padrão de solucionar problemas, mas, ao fazer isso, é necessário que haja curadoria do melhor link. Por outro lado, no chat, é possível apenas perguntar e obter a resposta na hora, sem gasto de tempo com pesquisa.

4. Sobra tempo para pensar e de fato ser criativo

O profissional criativo não exerce essa capacidade o tempo todo, já que é necessária muita dedicação para exercitar essa habilidade. Porém, como fazer tantas tarefas com prazos de entrega tão curtos? Com a IA, é mais fácil dedicar tempo à parte teórica do trabalho sem comprometer a prática e a entrega.

Como se apropriar da inteligência artificial?

A inteligência artificial consegue executar, mas não pensar; tudo que o robô reproduz foi feito por pessoas que dedicaram tempo e esforço para encontrar soluções que entregam resultados. E, talvez por alguns profissionais temerem que a evolução dessa tecnologia nos dê todas as respostas, ignoram tudo o que pode advir dessa nova ferramenta.

O interessante é pensar em uma divisão de tarefas apropriada entre IA e humanos, fazendo com que o exercício da criatividade possa ser exercido com mais liberdade. A capacidade de resolver problemas de um time de profissionais é o que dita o sucesso de uma campanha de marketing, entendendo a melhor estratégia, identificando o público-alvo, conversando com essas pessoas; tudo isso é o que separa o fracasso do sucesso na comunicação.