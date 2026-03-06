ChatGPT 5.2 já está entre nós — e aqui estão as tarefas em que ele se destacou

A corrida por modelos de inteligência artificial mais capazes ganhou um novo capítulo com o lançamento do GPT-5.2 na quinta-feira, 5. A atualização mais recente do ChatGPT, da OpenAI, chega com melhorias importantes em raciocínio, interpretação de arquivos e produção de materiais profissionais — algo que a própria empresa descreve como um avanço rumo a uma IA mais útil para o trabalho cotidiano.

Em testes feitos pela EXAME, o modelo não representa apenas um salto técnico, mas também um movimento estratégico da OpenAI em meio à disputa crescente com concorrentes como Google e Anthropic.

Entre as novidades, o GPT-5.2 melhora principalmente a capacidade de lidar com documentos complexos, grandes volumes de texto e tarefas estruturadas, como relatórios, planilhas e apresentações.

Mais foco em tarefas profissionais

Uma das apostas mais claras da OpenAI com o GPT-5.2 é transformar o ChatGPT em uma ferramenta cada vez mais útil para trabalho profissional.

O modelo foi treinado para lidar melhor com arquivos enviados pelo usuário e gerar resultados que se parecem com entregáveis reais — como cronogramas, apresentações de slides ou tabelas estruturadas. Em testes internos divulgados pela empresa, o GPT-5.2 superou modelos rivais em um benchmark chamado GDPval, que mede o desempenho da IA em tarefas relacionadas a diferentes profissões.

Na prática, isso significa que a IA está sendo otimizada não apenas para responder perguntas, mas para produzir materiais completos usados em ambientes corporativos.

Esse movimento também reflete uma pressão competitiva: enquanto o Google avança com o Gemini em multimodalidade e integração com ferramentas do Workspace, e a Anthropic foca em programação e segurança com o Claude, a OpenAI tenta posicionar o ChatGPT como o assistente de trabalho universal.

Mais memória e raciocínio mais profundo

Outro avanço importante do GPT-5.2 está na capacidade de lidar com contextos longos. O modelo consegue manter alta precisão mesmo analisando entradas muito extensas, com até centenas de milhares de tokens.

Na prática, isso reduz um problema comum em modelos de IA: perder informações importantes que aparecem no início de um documento muito longo.

Para empresas, isso pode facilitar tarefas como:

análise de contratos extensos

revisão de bases de código

leitura de relatórios técnicos

síntese de documentos corporativos

O modelo também faz parte da linha de modelos de raciocínio avançado da OpenAI, que leva mais tempo para responder, mas entrega resultados mais estruturados e detalhados.

A disputa com Gemini e Claude

Apesar das melhorias, o lançamento não significa que a OpenAI tenha assumido liderança absoluta no setor.

Hoje, o mercado vive uma disputa acirrada entre três principais modelos:

Gemini 3 Pro , do Google, que se destaca em multimodalidade e tarefas visuais

, do Google, que se destaca em multimodalidade e tarefas visuais Claude Opus 4.5 , da Anthropic, considerado forte em programação

, da Anthropic, considerado forte em programação GPT-5.2, da OpenAI, que ganha força em análise de documentos e produção de conteúdo profissional

Testes independentes indicam que os três modelos estão cada vez mais próximos em desempenho. Em muitos casos, a diferença está menos na capacidade técnica e mais em como cada IA foi otimizada para tarefas específicas.

O que muda para quem usa o ChatGPT

Para usuários do ChatGPT, o GPT-5.2 chega em diferentes modos de uso. Entre eles estão versões com respostas mais rápidas para conversas do dia a dia e outras com raciocínio mais profundo, voltadas para tarefas complexas.

Na prática, a atualização reforça uma mudança importante no mercado de IA: a transição de chatbots que respondem perguntas para agentes capazes de produzir trabalho completo.