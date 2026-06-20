Equador x Curaçao: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Equador e Curaçao, apontando favoritismo da seleção equatoriana no jogo deste sábado, 20 de junho, pelo Grupo E.

Em termos gerais, o Equador aparece com 72,4% de chance de vitória contra 7,1% de Curaçao, enquanto o empate tem 20,5% de probabilidade.

O que o modelo projeta para a partida

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é vitória equatoriana por 1 a 0, com 20,1% de probabilidade.

Em seguida aparecem vitória equatoriana por 2 a 0 com 17,8%, vitória equatoriana por 1 a 1 com 7,5%, vitória equatoriana por 3 a 0 com 11,0% e vitória equatoriana por 2 a 1 com 6,6%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.