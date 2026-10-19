Smart TVs sob medida: usuários usam IA para criar telas e funções próprias para televisores antigos

RESUMO ＋ Usuários estão usando assistentes de programação com IA para personalizar suas smart TVs. A reportagem encontrou usuários que fizeram telas novas para o aparelho dos pais, outras mostraram um painel com dados de faturamento e agenda. O perfil 0xProbability exibiu um controle da casa em 3D. Entre os riscos estão falhas na inicialização e a interrupção de atualizações do fabricante.

Um desenvolvedor relatou no X, no sábado, 17, que usou o Claude Code para mudar a tela inicial da TV dos pais. O motivo: eles precisavam passar por um anúncio antes de abrir a Netflix.

Com ajuda de assistentes de programação, outros usuários também apresentaram experiências próprias. As demonstrações incluem previsão do tempo, indicadores de negócios e controles para a iluminação da casa na tela da televisão.

Esse modo de desenvolver software é conhecido como vibe coding: a pessoa descreve o que deseja e pede à IA que escreva o código. O Claude Code, da Anthropic, também consegue editar arquivos e executar comandos no computador, conforme as permissões disponíveis.

O desenvolvedor diz ter feito a mudança na Xiaomi dos pais em uma tarde. Ele publicou o código no GitHub, inicialmente com o nome tv-vibehack; nesta segunda-feira, 19, o projeto passou a se chamar cleanyourtv.

O procedimento usa um computador conectado à mesma rede Wi-Fi, com acesso autorizado pelo dono da TV. A proposta é desativar aplicativos e serviços indesejados e instalar um novo programa responsável pela tela inicial, chamado launcher.

A personalização altera o software de uma TV existente e mantém o sistema operacional do aparelho.

No projeto, a interface reúne atalhos para os aplicativos favoritos, relógio e acesso às configurações. As instruções também preveem salvar as configurações anteriores e consultar o usuário antes de mexer em funções que ele utiliza.

Da agenda às luzes da sala

Já outro usuário publicou um teste no qual o Claude Code ajudou a criar um protetor de tela com receitas do negócio, calendário, previsão do tempo e notificações de pagamentos da plataforma Stripe.

Já o perfil no X @0xProbability apresentou, no sábado, 17, uma interface com uma representação da casa em 3D. O autor afirma que consegue controlar luzes e acionar combinações de comandos: ao escolher a opção de assistir a um filme, por exemplo, a iluminação diminui e a Netflix abre.

Funciona em qualquer smart TV?

O cleanyourtv é voltado a Android TV e Google TV. A página do projeto reúne adaptações separadas para LG com webOS e Fire TV, com exigências próprias; isso não significa compatibilidade com qualquer aparelho dessas linhas.

Mexer nos aplicativos do sistema pode deixar a TV sem conseguir iniciar normalmente.

Os riscos de programar com IA aparecem nos relatos do próprio projeto. Um usuário de uma Sony Bravia KD-55X74K disse ter precisado restaurar as configurações de fábrica após a TV travar na inicialização. O mantenedor informou que alterou o instalador depois dos relatos.

Há outro cuidado: a lista de modificações para a Xiaomi Mi TV 4A inclui desativar o serviço de atualizações do fabricante. Enquanto ele permanecer desligado, o aparelho deixa de buscar essas atualizações.

Para quem pretende experimentar no Brasil, o código está disponível publicamente. A viabilidade depende do modelo e da versão do sistema, e precisa ser conferida antes de alterar o aparelho.