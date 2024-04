"Camarão Jesus": imagens bizarras feitas por IA tomam o Facebook

Quem cresceu na internet e ouviu frases como "não confie em tudo que você vê" dos pais, saiba que agora pode ser a hora de retribuir o favor.

O Facebook está abarrotado de imagens geradas por inteligência artificial que estão ficando cada vez mais bizarras: uma página, por exemplo, começou publicando uma imagem de uma escultura de Jesus feita em areia. Depois de algum tempo, as publicações passaram a ter imagens de Jesus no mar, com braços de caranguejo ou camarão, de vez em quando segurando uma aeromoça nos braços.

Na legenda, frases como "Fiz essa sozinha, o que acharam?" ou "Ninguém aprecia mais arte de verdade..." contribuem para um engajamento maior na foto. Mas, claro, sem qualquer indicação de que o conteúdo foi gerado com um simples prompt.

Apesar de algumas postagens também viralizarem como meme, o conteúdo também confunde usuários mais velhos e que não tem noção completa do potencial da IA generativa. Um estudo realizado pelo Stanford Internet Observatory analisou 120 dessas páginas e descobriu que algumas são administradas pelos mesmos operadores, que frequentemente não informam aos usuários que as imagens são sintéticas.

Veja algumas imagens feitas por IA generativa:

1 /6 Imagem criada por IA generativa mostra Jesus com braços de caranguejo, sendo recebido por outros caranguejos (1_cc748e)

2 /6 Nesta imagem gerada por IA generativa, Jesus tem um almoço rico em nutrientes enquanto o resto do avião só assiste (2_b5f106)

3 /6 Jesus é o piloto de avião e também a pessoa que segura a aeronave nesta imagem criada por IA generativa (3_cbe1d5)

4 /6 O setor de aviação parece ser uma temática bastante presente nos prompts usados para gerar engajamento no Facebook (4_7df098)

5 /6 Nesta imagem criada por IA generativa, Jesus salva uma aeromoça e um passageiro de um avião que parece ter pousado tranquilamente na água (5)

6/6 Mais fácil de confundir com algo real, nesta imagem criada por IA generativa um homem parece esculpir Jesus na areia (6)

Assim, as páginas acumulam milhões de seguidores e centenas de engajamentos, mas não está claro qual a porcentagem de pessoas reais interagindo. Isso porque, não importa o quão bizarra a imagem seja, são poucos os comentários questionando a origem dela. A maioria das respostas são "amém" ou alguma outra frase genérica, que não levantam suspeitas de que a conta pode ser, na verdade, um bot.

Existe, então, a possibilidade de todas essas interações serem feitas só por robôs: seguindo um prompt de geração de imagens e legendas, as páginas podem chegar a postar entre dezenas a centenas de imagens por dia. Acredita-se que cada uma segue o mesmo prompt e, por isso, as imagens vão ficando cada vez mais estranhas. Então, contas falsas respondem para aumentar o engajamento. Se tem algum idoso confuso no meio das postagens, ele pode ser a exceção.

A Meta, empresa-mãe por trás do Facebook, ainda não se pronunciou sobre as bizarras imagens que estão aparecendo no feed. Como fake news sobre política, as imagens geradas por IA são outro tipo de desinformação que rola na rede social — mais engraçado, claro, mas também algo que precisa ser combatido pela empresa.

Ano passado, o Facebook adicionou uma ferramenta que permite que os grupos filtrem automaticamente informações já identificadas como falsas. Os dados são enviados para uma "fila de quarentena". O que resta entender é quem vai denunciar o conteúdo quando aparentemente todos os perfis e páginas são bots.