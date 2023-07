Como criar imagens com inteligência artificial (IA)

*Por Amanda Lemos

Já é bem comum ver uma imagem gerada por inteligência artificial (IA) circulando nas redes sociais.

Atualmente, existem várias ferramentas que fazem isso acontecer, como o Midjourney e o Dall-E, da OpenAI.

O que é Midjourney

O Midjourney é um dos geradores de imagens de IA que ganhou muita projeção em pouco tempo. Até sua data de lançamento, em junho do ano passado, existia uma longa fila de espera para experimentar o chatbot disponível no Discord.

Mas, desde o fim de março, sua versão gratuita foi descontinuada após uma série de deep fakes, como a imagem hiper realista do Papa Francisco de casaco. Agora, quem quiser usá-lo, tem que pagar a partir de US$ 10 mensalmente.

O Midjourney tem algumas diferenças em relação aos outros geradores de imagem. Ao contrário de outros concorrentes, ele oferece um estilo artístico mais onírico às solicitações.

Enquanto outros geradores de IA focam em fotos, o Midjourney é uma ferramenta mais útil para pintura.

Como acessar

É necessário ter uma conta no Discord para usar o Midjourney. Se não tiver uma, acesse o site do aplicativo .

Após abrir uma conta, basta acessar o servidor do Midjourney . Também existe a opção de acessar via site do laboratório .

Como usar o M idjourney

O próximo passo depois de criar uma conta é enviar uma mensagem pedindo a imagem que quer. A partir daí, a IA do Midjourney irá analisar sua descrição e gerar uma imagem de acordo com o que você escreveu.

Dentro da comunidade Midjourney no Discord, os usuários acessam grupos de novatos onde podem ver imagens previamente criadas pelo bot de IA do Midjourney.

Como o teste gratuito não está mais disponível, é necessário assinar um dos planos oferecidos pelo laboratório. Existem diferentes níveis com velocidades de resposta variadas e benefícios adicionais.

Passo a passo

Digite "/imagine" ou escolha a opção "imagine" no menu para descrever a imagem que deseja criar. Eles inserem a descrição em um campo de prompt (comando ou entrada).

O Midjourney gera quatro imagens para cada solicitação. O botão "U" serve para ampliar as imagens e ver o efeito. Inicialmente, as imagens são exibidas em miniaturas pequenas.

Já o botão "V" faz alterações em uma imagem específica. É possível ver diferentes versões e experimentar com ampliações e variações.

Depois de selecionar a imagem desejada, clique no cursor de lupa para visualizá-la em um tamanho maior. As ações possíveis são copiar ou enviar a imagem por e-mail.

Se quiser cancelar sua conta ou sair do Midjourney, é só cancelar a assinatura acessando a página da conta do Midjourney e seguindo o processo de cancelamento.

O que é Dall-E

O Dall-E é outro modelo de inteligência artificial que gera imagens a partir de comando de texto. Desenvolvido pela norte-americana OpenAI, foi lançado em 2021. Ele utiliza uma combinação de técnicas de aprendizado de máquina e redes neurais para transformar as descrições em representações visuais.

O nome DALL-E é uma combinação dos nomes do pintor surrealista Salvador Dalí e do personagem de animação WALL-E. Ele não é totalmente gratuito. São 50 créditos gratuitos ao se inscrever e mais 15 por mês. Se quiser mais acesso, é necessário US$ 15 para comprar 115 créditos.

O modelo é treinado em um conjunto de dados robusto e é capaz de criar imagens muitas vezes com elementos surrealistas ou imaginativos.

Como acessar o Dall-E 2

Entre no site do Dall-E 2 e clique no botão “inscrever-se”;

Forneça seu email e o código de verificação e clique em “continuar” e crie sua senha. Também é possível fazer com uma conta Google ou Microsoft;

Abra sua caixa de email e verifique sua conta clicando na mensagem da OpenAI

Informe seu nome, sobrenome e número de telefone. Coloque o código de segurança que irá receber por SMS;

Clique em continuar e clique em “Comece a criar com Dall-E”. Se você tiver créditos, irá aparecer uma gama de imagens/

No botão “surpreenda-me”, a ferramenta gera uma descrição para mostrar como fazer seu pedido.

Como usar

Para aproveitar todo o potencial do DALL-E, é importante adotar estratégias eficazes ao utilizá-lo. Uma dessas estratégias é ser claro e preciso ao descrever a imagem que se deseja gerar. Quanto mais detalhes específicos, melhor o modelo poderá entender o que quer e produzir resultados alinhados com suas expectativas.

É importante também delimitar o escopo da descrição para evitar resultados muito genéricos. Especificar cores, formas, estilos ou contextos específicos pode ajudar a direcionar o DALL-E e obter imagens mais personalizadas e relevantes para o seu propósito.

Se não gostou do resultado, é possível refinar a descrição ou fazer ajustes nos parâmetros do modelo para obter imagens que agradem mais.

Uma característica interessante do DALL-E é a capacidade de explorar o espaço latente. Ajustando parâmetros como escala, rotação ou estilo, é possível manipular as características visuais das imagens geradas.