ChatGPT ganha 'memória' e poderá se lembrar de conversas anteriores

A OpenAI lançou a função 'memória' para os usuários assinantes do ChatGPT Plus, de acordo com um comunicado feito vis X. Agora, esses internautas poderão falar ao chatbot coisas de que eles querem que o ChatGPT se lembre ao longo das conversas.

A função está disponível em poucos países, por enquanto. Até agora, cada conversa com a inteligência artificial começava do zero, sem nenhum conhecimento prévio por parte da IA.

De acordo com a OpenAI, o mecanismo permite que o ChatGPT aprenda com conversas anteriores e seja mais útil para o usuário. A partir da mudança, o chatbot consegue aprender o tom e estilo preferidos de determinado internauta, tornando prompts mais úteis e eficazes para cada pessoa.

'Usar a memória é fácil: basta iniciar um novo chat e dizer ao ChatGPT tudo o que quer que ele se lembre', declarou a empresa. A função é opcional e pode ser desativada no menu do chat.

Agora, se a pessoa apagar uma conversa, as memórias não serão apagadas.

'Estamos tomando medidas para avaliar e mitigar o preconceito e impedir que o ChatGPT se lembre proativamente de informações confidenciais, como os seus detalhes de saúde, a menos que o solicite explicitamente', afirmou ainda a OpenAI.