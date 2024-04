Veja as 10 profissões que serão extintas pela tecnologia

A tecnologia trouxe mudanças significativas no mercado de trabalho, levando a extinção ou raridade na procura por profissionais da área. Com a rápida evolução tecnológica, muitas tarefas que exigiam intervenção humana foram automatizadas, o que exigiu que nós redefiníssemos as demandas e habilidades necessárias.

“Entre as principais funções extintas devido à tecnologia, a maioria se relaciona à manipulação de mídias físicas, produção industrial, comunicação e organização”, afirma Roberta Saragiotto, Head de People and Strategy da Start Carreiras, plataforma que conecta universitários ao mercado de trabalho.

A inovação e a tecnologia moldam a sociedade e as economias do mundo e a longo prazo, no decorrer de décadas ou até séculos, e geram muito mais prosperidade, afirma Rafael Miranda, CIO da Impulso, que reforça que no curto prazo, existe um grande desafio: quando profissões são extintas, muitas pessoas ficam sem renda e levam um tempo para se atualizar com as novas profissões.

“Precisamos ter sensibilidade de quando algo disruptivo começa a acontecer, e por isso precisamos pensar em meios de minimizar os impactos para quem está sendo mais atingido negativamente nesse curto prazo”, diz CIO da Impulso.

Quando o trator foi inventado, Miranda lembra que cerca de 80% das pessoas no planeta Terra eram agricultoras. “O trator desempregou milhões e milhões de pessoas, mas, ao mesmo tempo, permitiu que outros milhões tivessem acesso à comida em alta escala, em função da revolução agrícola”, diz. “Eu vejo isso acontecendo novamente agora com automações e IA em geral. As operadoras de telemarketing, por exemplo, já estão sendo impactadas há alguns anos pelas automações.”

Para Saragiotto e Miranda, as seguintes profissões já estão perdendo espaço para a tecnologia. “As pessoas precisam se reinventar e estarem atentas às movimentações para não ficarem para traz. Cabe também às empresas ofereceram capacitação mediante a essas transformações”, diz Saragiotto.

Veja as 10 profissões que estão sendo substituídas pela tecnologia:

Porteiro e recepcionistas: a profissão de porteiro mudou e hoje existe a possibilidade de portaria remota, com reconhecimento facial para abertura etc. Já a profissão de recepcionista não está completamente extinta, mas os sistemas de check-in automatizados e assistentes de voz estão substituindo as funções tradicionais.

⁠Caixa de Banco: não foi extinta, mas mudou graças a automação bancária e o uso de caixas eletrônicos. Os serviços online também reduziram a necessidade de caixas de banco em algumas instituições.

Leitor de contador de energia e água: Antes da implementação de contadores inteligentes e sistemas de leitura remota, os leitores de contador de energia e água visitavam as residências e empresas para coletar manualmente os dados de consumo. Com a introdução de tecnologias de medição automática e leitura remota, a necessidade de leitores humanos foi reduzida, levando à extinção de muitos desses postos de trabalho.

Cobradores de ônibus e pedágios: os sistemas de bilhetagem eletrônica eliminaram a necessidade de cobradores nos ônibus. Quanto aos pedágios, com a automação dos sistemas de cobrança, como o Sem Parar e outras formas de cobrança automática, muitos desses postos de trabalho foram eliminados, reduzindo a demanda por cobradores de pedágio.

Reveladores de fotografias: Com a fotografia digital e facilidades propostas por celular e internet, a demanda por revelação de fotos em laboratórios diminuiu.

Caixa de supermercado ou varejo: Com a introdução de caixas automáticos, sistemas de autoatendimento e pagamentos móveis, a necessidade de caixas de varejo para processar transações manualmente diminuiu em muitos estabelecimentos, especialmente em locais com alto volume de vendas.

Operador de câmera de filme em estúdios de televisão: Antes da transição para a produção digital, os estúdios de televisão empregavam operadores de câmera para gravar programas e eventos ao vivo em equipamentos de filme. Com a introdução de câmeras digitais, essa função evoluiu para operadores de câmeras digitais.

Telefonistas: hoje, as centrais telefônicas são automatizadas.

Cinemas com projetores de filme: Com a transição para projeção digital, muitos cinemas deixaram de precisar de profissionais para operar projetores de filme.

Arquivista: com a internet e computação em nuvem, hoje é difícil documentos importantes serem armazenados fisicamente, já que podem sofrer danos ou se deteriorarem com o tempo.

