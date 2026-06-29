As competências que devem crescer até 2030 e como a inteligência artificial influencia essa mudança

A expansão da inteligência artificial está transformando o mercado de trabalho em diferentes setores. Ferramentas capazes de automatizar tarefas, analisar grandes volumes de dados e apoiar decisões têm alterado o perfil das competências mais valorizadas pelas empresas.

Nesse cenário, especialistas apontam que o diferencial dos profissionais estará cada vez mais na combinação entre habilidades humanas e conhecimento tecnológico.

Como a inteligência artificial está mudando o mercado de trabalho

A inteligência artificial executa atividades repetitivas com rapidez, permitindo que profissionais concentrem esforços em tarefas estratégicas, criativas e de relacionamento.

Isso significa que aprender apenas uma profissão pode não ser suficiente. A capacidade de adquirir novos conhecimentos ao longo da carreira tende a ganhar ainda mais importância.

As competências que devem crescer até 2030

Pensamento analítico

Interpretar informações, identificar padrões e tomar decisões baseadas em dados será uma habilidade cada vez mais relevante. Um exemplo é utilizar relatórios gerados por IA para definir prioridades em um projeto.

Alfabetização em inteligência artificial e dados

Não é necessário ser programador para entender como funcionam ferramentas de IA. Saber criar bons comandos, interpretar resultados e reconhecer limitações dessas tecnologias passa a ser uma competência valorizada em diferentes profissões.

Aprendizagem contínua

Novas ferramentas surgem em ritmo acelerado. Profissionais que mantêm uma rotina de atualização conseguem acompanhar mudanças sem depender exclusivamente de treinamentos formais.

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Criatividade e inovação

Embora a inteligência artificial produza textos, imagens e análises, cabe às pessoas definir objetivos, resolver problemas inéditos e criar soluções adaptadas a diferentes contextos.

Inteligência emocional e colaboração

Competências como comunicação, liderança, negociação e trabalho em equipe continuam sendo essenciais, especialmente em ambientes onde humanos e sistemas inteligentes atuam juntos.

Como começar a desenvolver essas competências

O desenvolvimento dessas habilidades pode fazer parte da rotina. Algumas ações incluem acompanhar conteúdos sobre inteligência artificial, realizar cursos de atualização, experimentar ferramentas de IA em atividades do dia a dia e participar de projetos que envolvam tecnologia.

Também é importante combinar conhecimentos técnicos com competências comportamentais, como adaptação, colaboração e pensamento crítico.

O que fazer desde agora

As transformações provocadas pela inteligência artificial devem continuar acelerando até 2030. Nesse contexto, profissionais que investem em aprendizado contínuo, desenvolvem competências analíticas e aprendem a utilizar ferramentas digitais tendem a estar mais preparados para acompanhar as mudanças do mercado.

Se o objetivo é iniciar esse processo de atualização, o Pré-MBA em Inteligência Artificial da Saint Paul e EXAME, por R$ 37, oferece uma introdução aos principais conceitos, aplicações e impactos da IA no ambiente profissional, servindo como ponto de partida para quem deseja compreender essa transformação.