Carreira
Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Viola Davis usou o autoconhecimento para se libertar aos 60: 'Tenho a liberdade de me redefinir'

Na Prática oferece curso gratuito de 5 horas para revisitar a própria história, como fez a atriz

Viola Davis (Emma McIntyre/Getty Images)

Viola Davis (Emma McIntyre/Getty Images)

Raphaela Seixas
Raphaela Seixas

Redatora

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 10h57.

Priorizar nos meus resultados Google

Viola Davis tem um Oscar, um Emmy, dois Tonys e um Grammy, combinação conhecida como EGOT que, segundo a revista americana Inc., apenas cerca de duas dúzias de pessoas na história conquistaram. Ainda assim, ao completar 60 anos, a palavra que a atriz escolheu para definir o momento não foi sucesso nem realização. Foi liberdade. E essa liberdade, segundo ela, veio de um reencontro com a menina que era aos 6 anos.

A declaração foi dada nesta semana ao LIFT, programa das jornalistas Pattie Sellers e Anne Marie Chaker na rádio SiriusXM. Viola participou como parte de uma campanha da farmacêutica GSK sobre o herpes-zóster, doença que a atingiu aos 50 e poucos anos.

Revisite sua história e entenda seus padrões de comportamento. Comece agora o curso gratuito

Uma vida inteira dentro de rótulos

A atriz contou que, durante toda a vida, sentiu-se definida de fora para dentro. Pela cultura, pelas pessoas ao redor e por cobranças que diziam que ela precisava ser uma boa menina, que não era bonita o bastante, que a voz não tinha força e que era tímida demais.

“Tenho a liberdade de me redefinir”, diz Viola.

O caminho para isso, porém, não foi criar uma versão nova de si mesma. Foi voltar atrás.

O que a menina de 6 anos sabia

A infância de Viola foi dura. Ela cresceu em um ambiente familiar desestruturado e carregou marcas da pobreza desde cedo. Mesmo assim, segundo a atriz, aquela criança tinha algo que se perdeu pelo caminho: nunca se decepcionava consigo mesma. Dizia o que pensava, ainda que incomodasse os outros, achava-se incrível e acreditava que poderia ser qualquer coisa.

Hoje, ela afirma que deixa essa versão de si ocupar mais espaço, e que foi esse movimento que a tornou livre.

A ideia inverte uma noção comum sobre a meia-idade. Em vez de virar outra pessoa, Viola descreve a reinvenção como um retorno.

Quando aguentar tudo vira armadilha

O herpes-zóster apareceu quando a carreira da atriz decolava e a filha ainda era pequena. A doença voltou uma segunda vez, e ela chegou a dar nota 9, numa escala até 10, para a dor nos nervos.

Antes de adoecer, Viola se via como alguém de alta tolerância ao estresse, herdeira de uma linhagem de mulheres sobreviventes, e usava a pressão como combustível. Adiou a ida ao médico porque achava que pedir ajuda a faria parecer fraca.

Foi por isso que aceitou falar publicamente sobre a doença. A atriz defende que vulnerabilidade e imperfeição são formas de força, e que é preciso cobrar respostas do médico e, se elas não vierem, procurar outro.

Por que revisitar a infância ajuda nas escolhas de hoje

A trajetória de Viola ilustra algo que vale longe dos holofotes. Muitas decisões, da faculdade ao primeiro emprego, nascem de expectativas alheias: o que a família espera, o que parece seguro, o que dá status.

Olhar para a própria história ajuda a separar o que é seu do que foi colocado por outras pessoas. Interesses e traços que já apareciam antes dessas pressões costumam indicar o que faz sentido seguir.

Isso não significa apagar o que veio depois. Significa reconhecer padrões e usá-los como referência para os próximos passos.

Reconheça seus pontos fortes e monte um plano de desenvolvimento. Garanta sua inscrição gratuita

Autoconhecimento começa pela própria história

O curso Autoconhecimento, do Na Prática, parte dessa lógica. É 100% online e gratuito, com 5 horas de videoaulas curtas e atividades práticas para identificar padrões de comportamento, revisitar a própria história, reconhecer pontos fortes e oportunidades de desenvolvimento e montar um plano inicial de desenvolvimento pessoal. As aulas são conduzidas por Stephanie Crispino, mentora e cofundadora do CHAMA Coletivo, e há certificado ao final.

Às vezes, a pista para a próxima escolha está numa lembrança que ninguém pensou em consultar.

Inscreva-se gratuitamente e comece agora

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingCursos Online - Na PráticaNa PráticaNa Prática Autoconhecimento

Mais de Carreira

Auxílio-creche e convênio farmácia são os benefícios que mais cresceram em 2026, segundo a Flash

Falar de si no LinkedIn é superficial? Para empresária, histórias pessoais são o que gera confiança

Diretora de RH do Walmart conta os 3 sinais que a fazem se interessar por um candidato

O jeito como seus pais reagiam às suas notas ainda aparece no trabalho, diz coach

Mais na Exame

Ciência

Ciclone 'monstro' chegará ao Brasil? Veja os países que serão atingidos

Pop

'Magnatas do Crime': Bruna Marquezine entra para elenco da 3ª temporada da série da Netflix

Mercados

Bradesco vê crescimento de inadimplência generalizada, mas carteira protegida, diz CEO

Exame IN

Os planos do CEO Fábio Barreto para a Farm Rio