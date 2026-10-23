Viola Davis usou o autoconhecimento para se libertar aos 60: 'Tenho a liberdade de me redefinir'

Viola Davis tem um Oscar, um Emmy, dois Tonys e um Grammy, combinação conhecida como EGOT que, segundo a revista americana Inc., apenas cerca de duas dúzias de pessoas na história conquistaram. Ainda assim, ao completar 60 anos, a palavra que a atriz escolheu para definir o momento não foi sucesso nem realização. Foi liberdade. E essa liberdade, segundo ela, veio de um reencontro com a menina que era aos 6 anos.

A declaração foi dada nesta semana ao LIFT, programa das jornalistas Pattie Sellers e Anne Marie Chaker na rádio SiriusXM. Viola participou como parte de uma campanha da farmacêutica GSK sobre o herpes-zóster, doença que a atingiu aos 50 e poucos anos.

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Uma vida inteira dentro de rótulos

A atriz contou que, durante toda a vida, sentiu-se definida de fora para dentro. Pela cultura, pelas pessoas ao redor e por cobranças que diziam que ela precisava ser uma boa menina, que não era bonita o bastante, que a voz não tinha força e que era tímida demais.

“Tenho a liberdade de me redefinir”, diz Viola.

O caminho para isso, porém, não foi criar uma versão nova de si mesma. Foi voltar atrás.

O que a menina de 6 anos sabia

A infância de Viola foi dura. Ela cresceu em um ambiente familiar desestruturado e carregou marcas da pobreza desde cedo. Mesmo assim, segundo a atriz, aquela criança tinha algo que se perdeu pelo caminho: nunca se decepcionava consigo mesma. Dizia o que pensava, ainda que incomodasse os outros, achava-se incrível e acreditava que poderia ser qualquer coisa.

Hoje, ela afirma que deixa essa versão de si ocupar mais espaço, e que foi esse movimento que a tornou livre.

A ideia inverte uma noção comum sobre a meia-idade. Em vez de virar outra pessoa, Viola descreve a reinvenção como um retorno.

Quando aguentar tudo vira armadilha

O herpes-zóster apareceu quando a carreira da atriz decolava e a filha ainda era pequena. A doença voltou uma segunda vez, e ela chegou a dar nota 9, numa escala até 10, para a dor nos nervos.

Antes de adoecer, Viola se via como alguém de alta tolerância ao estresse, herdeira de uma linhagem de mulheres sobreviventes, e usava a pressão como combustível. Adiou a ida ao médico porque achava que pedir ajuda a faria parecer fraca.

Foi por isso que aceitou falar publicamente sobre a doença. A atriz defende que vulnerabilidade e imperfeição são formas de força, e que é preciso cobrar respostas do médico e, se elas não vierem, procurar outro.

Por que revisitar a infância ajuda nas escolhas de hoje

A trajetória de Viola ilustra algo que vale longe dos holofotes. Muitas decisões, da faculdade ao primeiro emprego, nascem de expectativas alheias: o que a família espera, o que parece seguro, o que dá status.

Olhar para a própria história ajuda a separar o que é seu do que foi colocado por outras pessoas. Interesses e traços que já apareciam antes dessas pressões costumam indicar o que faz sentido seguir.

Isso não significa apagar o que veio depois. Significa reconhecer padrões e usá-los como referência para os próximos passos.

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