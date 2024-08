Corolla por R$ 18 mil e iPhone por R$ 1,3 mil; veja como participar de leilão da Receita

A Receita Federal vai realizar em 27 de agosto mais um leilão de celulares, veículos, joias, eletrodomésticos entre outros itens. Ao todo, são 208 lotes disponíveis para os lances apresentados pelos participantes.

Os lances serão feitos em lotes fechados. Destacam-se no leilão um Toyota Corolla que está disponível no lote 104 a partir de R$ 18 mil e dois iPhones 11 pelo lance mínimo de R$ 1.300 no lote 78.

Os interessados em participar do leilão também podem se interessar pelo lote 71, que inclui um MacBook Air 13 com lance inicial de R$ 2.500, e pelo lote 193, que conta com um conjunto de dispositivos da Apple (uma caneta inteligente, smartwatch e Ipad), a partir de R$ 1000.

O item mais caro está no lote 2, que inclui um conjunto de joias, com valor mínimo de R$ 24 mil.

No leilão, os lotes de número 3, 4, 10, 55, 75 e 197 abrangem veículos, eletrônicos e objetos diversos. Alguns por valores acessíveis e outros de custo elevado:

No lote 3: fones de ouvido da Sony a partir de R$ 9.200;

No lote 4: câmera Canon e outros equipamentos e fotografia a partir de R$ 12 mil;

No lote 10: relógios de pulso da Lacote a partir de R$ 6 mil;

No lote 55: um MacBook Air M2 a partir de R$ 1 mil;

No lote 75: unidades do Xiaomi Redmi 10 e POCO X5 5G a partir de R$ 1.300;

No lote 197: um Xbox Serie X a partir de R$ 500;

Quais itens são oferecidos no leilão da Receita Federal?

smartphones

smartwatches (relógios inteligentes)

notebooks

roupas

sapatos

bijuterias

bolças e acessórios

pedras raras

componentes e periféricos de informática e aparelhos eletrônicos

microcomputadores

lentes de máquinas fotográficas

equipamentos de áudio e vídeo

utensílios domésticos

peças para colecionadores

antiguidades

discos de vinil

motores

analisador de leite

braço de robô industrial

ferramentas

esterilizador portátil

bateria para drone agrícola

veículos

rolamentos

partes e peças de automóveis

máquinas diversas.

Saiba como participar do leilão

De acordo com o edital do leilão, serão vendidos os itens de valor e a operação será conduzida pela alfândela do Aeroporto Internacional de Guarulhos.

As propostas para o leilão só podem ser feitas de forma online das 10h do dia 22 de agosto até as 18h do dia 26 de agosto. A sessão está prevista para começar às 10h do dia 27, com a classificação e ordenação das propostas e a partir das 10h os lances serão liberados. Os lotes arrematados terão 30 dias para a retirada.

A participação de pessoas físicas e jurídicas ocorre através do "Sistema de Leilão Eletrônico", acessado pelo Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC). Para isso, é necessário utilizar uma identidade digital da conta Gov.br com nível de confiabilidade Prata ou Ouro.

As pessoas físicas não têm permissão para revender os produtos adquiridos. Já as empresas podem destinar os itens arrematados ao uso, consumo, industrialização ou comércio. Contudo, há uma exceção: os lotes classificados como celular/acessório não podem ser comercializados por nenhum dos dois grupos.

Quem pode participar do leilão?

Os interessados que forem pessoas físicas podem participar do leilão sob as seguintes condições:

ser maior de 18 anos ou pessoa emancipada;

ser inscrito no Cadastro de Pessoas Física (CPF);

possuir selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do governo federal.

Por outro lado, para as pessoas jurídicas, as regras são: