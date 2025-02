Amazon lança Alexa Plus com IA avançada; nova assistente será paga

A Amazon anunciou a Alexa Plus, versão da assistente virtual com IA generativa para respostas mais naturais e personalizadas. O serviço será pago (US$ 19,99 mensais), mas gratuito para assinantes do Amazon Prime.

A novidade torna a Alexa mais interativa e precisa, permitindo comandos mais complexos, como reservar restaurantes e monitorar promoções. Além disso, a tecnologia pode lembrar preferências do usuário, tornando as interações mais personalizadas.

A Alexa Plus estará disponível nos dispositivos Echo nos Estados Unidos a partir do próximo mês. A versão gratuita da Alexa continuará disponível, sem as novas funções de IA. Ainda não há previsão de lançamento no Brasil.