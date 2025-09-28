Amazon cobra agilidade da AWS após críticas internas sobre ritmo lento de lançamentos em IA

O principal executivo da Amazon Web Services, Matt Garman, repreendeu funcionários da por atrasos no lançamento de produtos considerados estratégicos, especialmente durante o Reinvent, conferência anual da AWS em Las Vegas. A declaração foi feita em uma reunião interna, na quinta-feira, 26, segundo transcrição obtida pela agência Reuters.

"Estamos percebendo que, quando lançamos inovações no Reinvent, é mais valioso que possamos de fato lançá-las, e não apenas anunciá-las antecipadamente", disse Garman, reforçando a importância de entregar soluções utilizáveis no momento em que são divulgadas ao público. Em 2023, a AWS apresentou o chatbot Nova no evento, numa tentativa de se posicionar frente a concorrentes como a OpenAI no setor de inteligência artificial, ou AI.

Ainda que Garman não tenha citado produtos específicos, a fala ecoa críticas recorrentes de investidores sobre o desempenho da AWS no segmento de IA generativa, ou genAI. Em conferência recente com analistas, o CEO da Amazon, Andy Jassy, rebateu por oito minutos a tese de que a empresa estaria ficando para trás em relação a concorrentes. Segundo ele, a tecnologia ainda está em fase inicial e haverá espaço para vários vencedores.

A AWS, que historicamente revela suas apostas mais ambiciosas durante o Reinvent, mira atrair mais de 60 mil pessoas para a edição de 2024, marcada para os dias 1º a 5 de dezembro. “O evento não é interessante se os clientes não estiverem lá”, afirmou Garman.

AWS apresenta novo produto interno com foco em automação por IA

Durante a reunião, Garman apresentou ainda um produto em fase de testes internos chamado Quick, descrito como uma ferramenta baseada em IA agentic, um tipo de sistema que executa tarefas com pouca ou nenhuma intervenção humana. A tecnologia será disponibilizada para todos os funcionários da AWS testarem nas próximas semanas.

A proposta é que o Quick seja capaz de ler documentos e páginas da web para automatizar rotinas de trabalho, permitindo que usuários criem fluxos de tarefas personalizados. “Você pode construir fluxos de trabalho sob medida para atividades que realiza com frequência”, disse o executivo.