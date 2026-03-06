Abandone o ChatGPT: essa ferramenta de IA é perfeita para quem trabalha com finanças

Copilot integra inteligência artificial diretamente em ferramentas como Excel e PowerPoint. (KTSDESIGN SCIENCE PHOTO LIBRARY/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 6 de março de 2026 às 17h52.
Última atualização em 6 de março de 2026 às 18h00.
O avanço da inteligência artificial no ambiente corporativo abriu espaço para novas ferramentas especializadas. Embora o ChatGPT tenha popularizado a tecnologia, profissionais da área financeira começaram a olhar para outra solução com mais foco em produtividade: o Copilot, da Microsoft.
Integrado a aplicativos como Excel, Outlook e PowerPoint, o sistema funciona como um assistente que automatiza análises, organiza dados e gera relatórios complexos em poucos segundos.
O movimento reflete uma tendência maior no mercado: empresas estão ampliando o uso de inteligência artificial para tarefas estratégicas, especialmente aquelas que envolvem grandes volumes de dados.
Uma das principais vantagens do Copilot é a integração direta com ferramentas usadas diariamente por analistas financeiros. No Excel, por exemplo, a IA consegue interpretar planilhas complexas, gerar projeções e identificar padrões em segundos.
Essa capacidade reduz o tempo gasto em tarefas repetitivas, como consolidação de dados, criação de relatórios e construção de apresentações executivas.
Para áreas como planejamento financeiro, controladoria e análise de investimentos, o uso de IA generativa dentro do próprio fluxo de trabalho representa um ganho imediato de produtividade.
Na prática, o Copilot funciona como um copiloto de análise financeira. Basta descrever o que precisa — como “criar um resumo financeiro” ou “identificar tendências de receita” — para que o sistema gere resultados automaticamente.
A ferramenta também pode transformar dados em gráficos, sugerir interpretações e até montar apresentações completas no PowerPoint a partir de números extraídos do Excel.
Essa integração amplia o potencial de automação em áreas que dependem de análise intensiva de dados.
Embora muitas vezes sejam comparados, Copilot e ChatGPT cumprem papéis diferentes no dia a dia profissional.
O ChatGPT costuma ser mais usado para geração de conteúdo, brainstorming e explicação de conceitos. Já o Copilot se destaca quando o trabalho envolve dados estruturados dentro do ecossistema da Microsoft.
Por isso, profissionais de finanças, consultoria e planejamento estratégico têm encontrado no Copilot um aliado mais direto para tarefas analíticas.
Para quem quer compreender melhor como ferramentas como ChatGPT e Copilot podem transformar o trabalho, existe uma aula gratuita de 15 minutos conduzida por Izabela Anholett. Executiva de tecnologia e professora do MBA em Inteligência Artificial da Exame, ela apresenta de forma prática como aplicar IA no dia a dia profissional.
A explicação mostra como diferentes ferramentas de inteligência artificial podem ser usadas para aumentar produtividade em áreas como finanças, estratégia e gestão.
