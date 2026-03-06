Abandone o ChatGPT: essa ferramenta de IA é perfeita para quem trabalha com finanças

O avanço da inteligência artificial no ambiente corporativo abriu espaço para novas ferramentas especializadas. Embora o ChatGPT tenha popularizado a tecnologia, profissionais da área financeira começaram a olhar para outra solução com mais foco em produtividade: o Copilot, da Microsoft.

Integrado a aplicativos como Excel, Outlook e PowerPoint, o sistema funciona como um assistente que automatiza análises, organiza dados e gera relatórios complexos em poucos segundos.

O movimento reflete uma tendência maior no mercado: empresas estão ampliando o uso de inteligência artificial para tarefas estratégicas, especialmente aquelas que envolvem grandes volumes de dados.

Quer entender como usar IA no trabalho? A especialista Izabela Anholett explica os fundamentos em uma aula rápida. Assistir gratuitamente

Por que o Copilot chama atenção de quem trabalha com finanças

Uma das principais vantagens do Copilot é a integração direta com ferramentas usadas diariamente por analistas financeiros. No Excel, por exemplo, a IA consegue interpretar planilhas complexas, gerar projeções e identificar padrões em segundos.

Essa capacidade reduz o tempo gasto em tarefas repetitivas, como consolidação de dados, criação de relatórios e construção de apresentações executivas.

Para áreas como planejamento financeiro, controladoria e análise de investimentos, o uso de IA generativa dentro do próprio fluxo de trabalho representa um ganho imediato de produtividade.

O que o Copilot consegue fazer em planilhas e relatórios

Na prática, o Copilot funciona como um copiloto de análise financeira. Basta descrever o que precisa — como “criar um resumo financeiro” ou “identificar tendências de receita” — para que o sistema gere resultados automaticamente.

A ferramenta também pode transformar dados em gráficos, sugerir interpretações e até montar apresentações completas no PowerPoint a partir de números extraídos do Excel.

Essa integração amplia o potencial de automação em áreas que dependem de análise intensiva de dados.

Quando usar Copilot e quando usar ChatGPT

Embora muitas vezes sejam comparados, Copilot e ChatGPT cumprem papéis diferentes no dia a dia profissional.

O ChatGPT costuma ser mais usado para geração de conteúdo, brainstorming e explicação de conceitos. Já o Copilot se destaca quando o trabalho envolve dados estruturados dentro do ecossistema da Microsoft.

Por isso, profissionais de finanças, consultoria e planejamento estratégico têm encontrado no Copilot um aliado mais direto para tarefas analíticas.

Uma aula rápida para entender inteligência artificial no trabalho

Para quem quer compreender melhor como ferramentas como ChatGPT e Copilot podem transformar o trabalho, existe uma aula gratuita de 15 minutos conduzida por Izabela Anholett. Executiva de tecnologia e professora do MBA em Inteligência Artificial da Exame, ela apresenta de forma prática como aplicar IA no dia a dia profissional.

fundamentos essenciais da inteligência artificial

como estruturar prompts melhores no ChatGPT

como aplicar IA no trabalho

estratégias práticas de automação

erros comuns ao começar a usar IA

A explicação mostra como diferentes ferramentas de inteligência artificial podem ser usadas para aumentar produtividade em áreas como finanças, estratégia e gestão.

