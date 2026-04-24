AI Summit 2026: EXAME reúne líderes para moldar o futuro da Inteligência Artificial nos negócios

A Inteligência Artificial deixou de ser uma promessa tecnológica para se tornar o motor central da competitividade global. Para guiar as lideranças brasileiras nessa transição, a EXAME realiza a primeira edição do AI Summit, um encontro estratégico desenhado para transformar a curiosidade técnica em resultados práticos de negócio, no dia 2 de junho, em São Paulo.

Diferente de eventos focados apenas em teoria, o AI Summit propõe uma experiência imersiva, com painéis conduzidos pelos principais especialistas em tecnologia do país. O objetivo é claro: ajudar o ecossistema corporativo a organizar o uso da IA para gerar crescimento sustentável e valor real.

Trilhas de conhecimento e imersão técnica

A estrutura do evento foi planejada para atender a diferentes níveis de maturidade digital. A divisão em salas temáticas garante que o conteúdo seja aproveitado tanto pelo executivo de negócios quanto pelo gestor técnico:

Sala Tech: 152 lugares dedicados à aplicabilidade da IA sob uma perspectiva técnica profunda.

Sala Business: 105 lugares focados em como as ferramentas podem acelerar o desenvolvimento de novos modelos de receita.

Sala EXAME Saint Paul: Espaço exclusivo para aulas certificadas, ministradas por professores da renomada Escola de Negócios Saint Paul, unindo teoria acadêmica à prática de mercado.

Conexão e protagonismo

O centro gravitacional do evento acontece no Auditório Principal, palco de palestras magnas e talks com as vozes que estão definindo a fronteira da IA no Brasil. Além disso, um espaço de coworking com pontos de conectividade foi montado para garantir que o relacionamento e as reuniões de negócios ocorram em paralelo ao conteúdo.

“Não é apenas sobre a tecnologia, mas sobre como ela corrobora com o desenvolvimento de negócios. O foco é moldar o futuro das empresas no país através de uma jornada de profundidade e valor”, destaca a organização.

Para garantir o engajamento e recompensar o planejamento antecipado, o AI Summit opera com um sistema de venda por lotes. A progressão de preços é dinâmica e acompanha o ritmo real das vendas, criando um senso de urgência e refletindo a alta demanda por conhecimento especializado na área.

Como participar do AI Summit?

Para garantir sua presença neste encontro exclusivo, os interessados devem realizar a inscrição diretamente pelo site oficial: lps.exame.com/ai-summit-exame.