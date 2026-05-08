O CEO que pula o café da manhã, faz jejum de 15 horas e comanda uma empresa de US$ 80 bilhões

Aos 41 anos, Sam Altman vira e mexe aparece nas listas dos homens mais ricos do mundo. E não à toa. CEO da OpenAI, empresa avaliada em US$ 80 bilhões e responsável pelo ChatGPT, Altman comanda a corrida global pela IA. E faz isso com uma rotina marcada por disciplina e a otimização do tempo.

O dia começa cedo, mas sem café da manhã. Adepto do jejum intermitente, Altman substitui a primeira refeição por um jejum de cerca de 15 horas, iniciado na noite anterior – prática que, segundo ele, ajuda a manter a clareza mental.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga

A primeira ação ao acordar é uma dose generosa de café, seguida por 10 a 15 minutos de exposição a uma luz LED enquanto coloca os e-mails em dia.

Reuniões e saúde

A agenda só abre à tarde – e, mesmo assim, com filtro. "A maioria das reuniões é melhor com duração de 15 a 20 minutos ou 2 horas. O padrão de 1 hora geralmente está errado", afirma. Altman estima que 90% delas são perda de tempo, mas considera os outros 10% valiosos para justificar a prática.

Ele valoriza o tempo no escritório, onde diz ser mais eficaz, e deixa espaço deliberado para encontros casuais e a exploração de novas ideias.

A organização vem da escrita à mão. Em vez do digital, Altman prefere o papel: mantém registros do que pretende alcançar a cada ano, mês e dia. "As listas me ajudam, porque não preciso manter tanta coisa na cabeça", explica.

Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37

O cuidado com o corpo também é parte do sistema. Altman treina três vezes por semana, alternando musculação e treinos de alta intensidade.

Protege o sono como prioridade – quarto frio, escuro e silencioso, sem álcool ou refeições pesadas antes de dormir. Vegetariano, complementa a dieta com shakes de proteína e faz exames de sangue trimestrais para suplementação.

O recado por trás da rotina

A disciplina de Altman não é um detalhe biográfico curioso. É o sistema operacional de quem está reescrevendo a economia mundial. A OpenAI catalisou uma transformação que já redesenha modelos de negócio, profissões e a forma como as empresas tomam decisões. Cada hora protegida na agenda do CEO se traduz em produtos que afetam bilhões de pessoas.

E aí mora a mensagem para o profissional brasileiro: a inteligência artificial deixou de ser tendência para virar pré-requisito. Quem entende os limites da IA, sabe aplicá-la a fluxos de trabalho e opera ferramentas com proficiência ocupa outro patamar de produtividade e relevância no mercado.

Capacitar-se em IA hoje não é diferencial competitivo. É o piso. E, como mostra a rotina de Altman, o futuro pertence a quem trata o aprendizado como hábito.

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME apresenta o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37 (uma redução de 90% em relação ao preço original, que é de R$ 397).

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de três horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA;

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia;

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA;

Principais formas de atuação do especialista em IA;

Como construir um plano de carreira prático.

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, os interessados devem clicar aqui. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

QUERO PARTICIPAR DO PRÉ-MBA EM IA PARA NEGÓCIOS DA EXAME