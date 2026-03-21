A frase que faz o ChatGPT resumir qualquer texto sem cortar o que importa

Um comando mais específico tende a melhorar significativamente a qualidade do resumo. Um exemplo de prompt:

“Resuma este texto de forma clara e objetiva, sem perder informações essenciais. Mantenha os pontos principais, exemplos relevantes e o contexto original.”

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Ao incluir orientações como “sem perder informações essenciais” e “manter o contexto”, o pedido deixa de ser genérico e passa a indicar exatamente o que deve ser preservado.

Por que resumos saem incompletos?

Quando o comando é apenas “resuma este texto”, a tendência é gerar uma versão mais curta e simplificada, o que pode levar à exclusão de detalhes importantes.

Isso acontece porque não há indicação clara sobre o nível de profundidade esperado. Sem esse direcionamento, a inteligência artificial prioriza concisão, mesmo que isso signifique cortar partes relevantes.

O mesmo princípio pode ser adaptado para diferentes necessidades e contextos. Veja alguns exemplos:

Para estudo: “Resuma este texto destacando os conceitos principais e explicando cada um de forma simples.”

Para trabalho: “Resuma este conteúdo mantendo os dados, argumentos e conclusões mais importantes.”

Para revisão rápida: “Resuma este texto em tópicos, preservando as ideias centrais.”

Quanto mais claro for o pedido, maior a chance de o resumo manter o que realmente importa.

Evitar perda de contexto

Outro ponto importante é pedir explicitamente que o contexto seja preservado. Isso ajuda a evitar resumos fragmentados, que listam informações sem conexão entre si.

Na prática, pequenos ajustes no comando podem transformar um resumo superficial em uma versão mais completa, organizada e útil para estudo, trabalho ou consulta rápida.