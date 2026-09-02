O que faz um AI Strategist e quais habilidades estão por trás dessa nova carreira em IA

A expansão da inteligência artificial nas empresas criou uma necessidade que vai além de saber utilizar ferramentas como ChatGPT ou sistemas de automação. Organizações também precisam definir onde aplicar a tecnologia, quais projetos priorizar e como medir seus resultados.

É nesse espaço que surge o AI Strategist, profissional responsável por conectar as possibilidades da IA aos objetivos de uma empresa. O cargo ainda não possui uma definição única e pode aparecer com nomes como AI Strategy Manager, GenAI Strategy Lead ou estrategista de IA.

Para quem trabalha, entender essa função ajuda a identificar uma competência que combina tecnologia e visão de negócios.

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O que faz um AI Strategist

O AI Strategist não necessariamente desenvolve modelos de inteligência artificial. Seu trabalho está mais relacionado a definir como a tecnologia pode ser utilizada para resolver problemas e atingir objetivos empresariais.

Entre as atividades estão:

Identificar processos que podem ser aprimorados com IA

Avaliar ferramentas e soluções disponíveis

Priorizar projetos de acordo com impacto e viabilidade

Conectar equipes técnicas e áreas de negócio

Acompanhar indicadores e resultados

Considerar riscos relacionados a dados, segurança e uso da tecnologia

Na prática, o profissional pode analisar uma operação de atendimento ao cliente e avaliar se um agente de IA, uma ferramenta de análise de dados ou uma automação simples seria a alternativa mais adequada.

A função, portanto, envolve tomada de decisão, e não apenas conhecimento sobre ferramentas.

Quais habilidades um AI Strategist precisa ter

A carreira combina competências técnicas e de negócios. O profissional precisa compreender conceitos de IA, mas também saber analisar processos, interpretar dados e conversar com diferentes áreas da organização.

Entre as habilidades relevantes estão:

Alfabetização em IA: entender como funcionam modelos generativos, automações, agentes e outras aplicações.

Pensamento analítico: identificar problemas, comparar alternativas e avaliar resultados.

Visão de negócios: relacionar projetos de IA a custos, produtividade, receita, experiência do cliente ou outros objetivos.

Comunicação: traduzir conceitos técnicos para executivos, gestores e equipes não técnicas.

Gestão de projetos: coordenar iniciativas que envolvem tecnologia, operações, jurídico, segurança e outras áreas.

O World Economic Forum aponta que IA e big data estão entre as competências de crescimento mais rápido até 2030. O relatório também destaca pensamento analítico, liderança, criatividade e capacidade de adaptação entre as habilidades relevantes para o mercado de trabalho.

AI Strategist precisa saber programar?

Não necessariamente.

Conhecimentos de programação podem ser úteis, principalmente para compreender limitações e possibilidades técnicas. Porém, o foco do estrategista está em conectar tecnologia e negócio.

Em uma empresa, por exemplo, um desenvolvedor pode ser responsável pela construção de um sistema baseado em IA, enquanto o AI Strategist ajuda a definir qual problema será resolvido, quais áreas participarão do projeto e como o resultado será avaliado.

Essa divisão pode variar conforme o tamanho e a estrutura da organização.

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Por que esse profissional ganha relevância

A adoção de IA aumenta a quantidade de decisões que empresas precisam tomar. Não basta escolher uma ferramenta: é necessário determinar qual problema resolver, quais dados utilizar, quem será responsável pelo projeto e como medir o retorno.

O World Economic Forum identificou a falta de competências como uma das principais barreiras à transformação dos negócios. O levantamento também mostra que empresas planejam ampliar iniciativas de capacitação e contratação relacionadas à IA.

A própria atividade de estratégia está sendo modificada pela tecnologia. Segundo análise da McKinsey, ferramentas de IA podem apoiar estrategistas em tarefas como pesquisa, interpretação de informações, simulação de cenários e comunicação, enquanto decisões estratégicas continuam dependendo de julgamento humano.

Como a carreira pode aparecer no mercado

O título AI Strategist ainda não é padronizado. A função pode estar dentro de áreas de estratégia, inovação, transformação digital, tecnologia ou consultoria.

No Brasil, já existem vagas que utilizam diretamente o título. Uma delas, publicada pela Kunumi, descreve o profissional como alguém responsável por articular ciência, tecnologia e parceiros e contribuir para decisões e projetos de inteligência artificial.

Isso significa que a carreira pode ser construída a partir de diferentes trajetórias. Profissionais de tecnologia, estratégia, produto, operações, consultoria, marketing e outras áreas podem desenvolver competências relacionadas à função.

O ponto central é compreender tanto o que a inteligência artificial consegue fazer quanto onde ela faz sentido para o negócio.

Nesse cenário, o AI Strategist representa uma função de conexão: transforma possibilidades tecnológicas em prioridades, projetos e decisões empresariais.

A evolução do cargo dependerá da forma como cada organização estrutura sua estratégia de IA e distribui responsabilidades entre áreas técnicas e de negócio.

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