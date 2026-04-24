7 ferramentas de IA para automatizar tarefas repetitivas no trabalho

A automação de tarefas repetitivas tem se consolidado como uma das principais aplicações da inteligência artificial no ambiente corporativo.

Atividades como organizar e-mails, estruturar textos, atualizar planilhas ou acompanhar fluxos de trabalho podem ser otimizadas com o uso de ferramentas digitais.

1. Jasper AI

Focada na produção de texto, a ferramenta utiliza IA para gerar conteúdos como e-mails, relatórios, descrições e posts.

Também permite treinar um “tom de voz” e replicar padrões de escrita, o que automatiza tarefas recorrentes de comunicação.

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2. Notion AI

Integrada ao ambiente de trabalho, a IA do Notion consegue resumir reuniões, transformar anotações em listas de tarefas, gerar textos e organizar informações automaticamente dentro de páginas e bancos de dados.

3. Grammarly

Vai além da correção gramatical. A IA sugere melhorias de clareza, ajusta o tom do texto, reescreve frases e até gera versões alternativas de conteúdos, ajudando a padronizar a comunicação no trabalho.

4. Zapier

Funciona como uma central de automação entre sistemas.

Com recursos de IA, permite criar fluxos automaticamente a partir de comandos em linguagem natural, conectando aplicativos e executando tarefas sem intervenção manual.

5. Trello

Além da organização visual de tarefas, a plataforma passou a incorporar sugestões automáticas baseadas em IA, ajudando a estruturar projetos, priorizar atividades e criar checklists de forma mais eficiente.

6. Otter.ai

Utiliza inteligência artificial para transcrever reuniões, aulas e áudios em tempo real. Também identifica pontos-chave e organiza o conteúdo, reduzindo o tempo gasto com anotações manuais.

7. Canva Magic Write

Recurso de IA dentro do Canva que gera textos, ideias e descrições automaticamente.

É útil para criar materiais visuais com conteúdo pronto, reduzindo o tempo de produção.

O que essas ferramentas realmente automatizam

Apesar de diferentes entre si, essas plataformas têm um ponto em comum: todas utilizam IA para reduzir tarefas operacionais, como escrever, organizar, revisar ou integrar processos.

Na prática, o uso dessas ferramentas permite que profissionais deixem de gastar tempo com tarefas repetitivas e direcionem energia para atividades mais estratégicas.

A automação não substitui o trabalho humano, mas reorganiza a forma como ele é feito.

A tendência é que o domínio dessas ferramentas se torne cada vez mais relevante no mercado, já que saber utilizá-las significa ganhar produtividade, melhorar a qualidade das entregas e otimizar o tempo de trabalho.