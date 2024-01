5 novidades importantes sobre inteligência artificial que ocorreram nesta semana

A inteligência artificial tem firmado o pé como estratégia central das empresas. Ao mesmo tempo em que a OpenAI aperfeiçoa o GPT-3.5 e GPT-4 com promessas de maior eficiência e redução de custos, a Apple da sinais de que prepara uma IA genativa para melhorar a assistente Siri. Enquanto isso, o TRE-PR enfrenta o desafio das deep fakes nas eleições de Maringá.

Confira o que mais foi notícia esta semana:

Deep fake nas eleições municipais

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) emitiu uma ordem judicial ao WhatsApp para combater a propagação de um áudio deep fake ligado a Silvio Barros (PP), pré-candidato à prefeitura de Maringá, no Paraná. O áudio em questão, gerado por inteligência artificial, simula a voz de Barros anunciando a retirada de sua candidatura e declarando apoio a um rival político, fato que adquire seriedade dada a liderança de Barros nas pesquisas eleitorais locais. Esse episódio ressalta a preocupação crescente com a manipulação digital e fake news durante o pleito de 2024.

US$ 18 bilhões para chips na Meta

Mark Zuckerberg, CEO da Meta, anunciou planos para expandir massivamente a infraestrutura de IA da empresa, com a aquisição de até 350.000 GPUs Nvidia H100 e outras, totalizando cerca de 600.000 unidades. Esta ação visa construir uma "inteligência geral" acessível, com um investimento que pode chegar a US$ 18 bilhões. Em paralelo, a Meta reduziu sua força de trabalho em 20% para priorizar eficiência. A convergência entre IA e metaverso é central na estratégia da Meta, com óculos AR como interface futura. Resultados financeiros de 2023 serão revelados em fevereiro, esclarecendo o impacto destes investimentos

IA acelerando a ciência



Usando IA e supercomputadores, pesquisadores, em parceria com a Microsoft e o PNNL, descobriram em 80 horas um material que pode reduzir o uso de lítio em baterias em até 70%. A IA propôs 32 milhões de candidatos, reduzidos a 23 por supercomputadores, incluindo um eletrólito de estado sólido com lítio e sódio. A descoberta, ainda em fase inicial, pode acelerar o desenvolvimento de soluções sustentáveis e outras áreas. O processo tradicional de descoberta de novos materiais, geralmente longo e baseado em tentativa e erro, pode ser revolucionado por essa abordagem.

SiriGPT

A Apple está se preparando para lançar uma nova versão da Siri, potencializada por uma inteligência artificial (IA) gerativa, prevista para ser introduzida com o iOS 18 e anunciada no WWDC deste ano. Apesar das críticas recebidas pela Siri em comparação a outras assistentes virtuais, a Apple planeja superar as expectativas com um projeto mais ambicioso. Segundo o Financial Times, o projeto é conhecido internamente como AppleGPT, contudo, nenhum modelo de linguagem de grande escala da empresa foi anunciado oficialmente.

IA na indústria brasileira

A Finep, ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, anunciou um aporte de R$ 2,18 bilhões em tecnologia e inovação, parte da Nova Política Industrial do governo Lula. O plano inclui 11 chamadas públicas, com foco em IA, robótica, tecnologias quânticas e comunicações avançadas. O Finep Mais Inovação destinará R$ 170 milhões em subvenções e faz parte de um investimento maior de R$ 300 bilhões na Nova Indústria Brasil, com R$ 41 bilhões da Finep.