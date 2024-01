Bloomberg lança ferramenta de IA que avalia resultados financeiros de empresas

A Bloomberg anunciou nesta sexta-feira, 26, o lançamento de uma nova ferramenta que usa inteligência artificial generativa para analisar conferências de resultados financeiros de empresas e extrair informações relevantes para seus usuários. O objetivo é ajudar os investidores no processo de tomada de decisões ao fornecer dados estratégicos.

Entre as informações que estarão na prioridade de análise da ferramenta estão "anúncios sobre orientação, alocação de capital, planos de contratação e trabalho, macroambiente, novos produtos, questões da cadeia de suprimentos e demanda do consumidor", destacou a Bloomberg em um comunicado obtido com exclusividade pela EXAME.

O objetivo do projeto é usar a inteligência artificial para "decifrar informações financeiras complexas e extrair rapidamente insights importantes sobre tópicos abordados pelas equipes de gestão corporativa". Para a criação da ferramenta, modelos de linguagem usados em IA foram treinados pela Bloomberg para "compreender com mais precisão as nuances da linguagem financeira".

Com isso, a empresa espera que a ferramenta consiga "antecipar o que é mais importante para os investidores". Além da extração das informações, a ferramenta também incluirá links para informações de contexto produzidas por analistas da Bloomberg,

A nova ferramenta deverá complementar os recursos da pesquisa de documentos do terminal da Bloomberg, que já usa inteligência artificial para trazer mais velocidade e precisão na pesquisa por informações em documentos de empresas e reguladores.

Na visão da empresa, "ambas as soluções reduzem a carga de descobrir os pontos mais importantes nas transcrições das chamadas de resultados – uma fonte crucial de informações para a tomada de decisões", o que deve ajudar investidores a ganharem tempo e terem mais robustez para tomarem decisões de investimento.

Andrew Skala, head global de pesquisa da Bloomberg, avalia que, com o lançamento da ferramenta, a empresa oferece "soluções que combinam profundo conhecimento do domínio financeiro, experiência em tecnologia e conteúdo de categoria mundial. Com essas inovações, estamos capacitando os analistas com ferramentas críticas e fluxos de trabalho integrados para sua jornada de pesquisa".

