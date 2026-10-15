OpenAI destina US$ 5 milhões para estudar matemática produzida por IA

RESUMO ＋ A OpenAI anunciou uma contribuição de US$ 5 milhões para uma iniciativa da Fundação Simons dedicada a ajudar matemáticos a examinar, compreender e desenvolver resultados produzidos por IA. A parceria também envolve a Anthropic e reúne US$ 15 milhões em financiamento e recursos. Pesquisadores apoiados pela fundação terão acesso a ferramentas e capacidade computacional.

A OpenAI anunciou nesta quinta-feira, 15, uma contribuição de US$ 5 milhões para ajudar matemáticos a compreender resultados produzidos por inteligência artificial (IA). O dinheiro apoiará uma iniciativa da Fundação Simons voltada a examinar essas pesquisas e transformá-las em conhecimento que outros cientistas possam usar.

O anúncio aborda uma questão que acompanha o avanço da IA na ciência: produzir uma demonstração matemática e explicar seu significado aos pesquisadores são tarefas diferentes. A proposta é financiar o trabalho necessário para estudar os resultados, discutir suas implicações e construir novas pesquisas a partir deles.

A parceria envolve também a Anthropic, desenvolvedora do Claude. Segundo a Fundação Simons, as três organizações assumiram um compromisso conjunto de US$ 15 milhões em financiamento e recursos. Esse total inclui a contribuição anunciada pela OpenAI.

O que será financiado

A Fundação Simons administrará e distribuirá o financiamento, inclusive por meio de uma chamada aberta de propostas. O apoio será destinado a workshops e iniciativas para avaliar resultados obtidos com auxílio de IA, aprender a usar ferramentas e discutir critérios para sua adoção na matemática.

As duas empresas também oferecerão ferramentas de inteligência artificial e recursos computacionais a pesquisadores apoiados pela fundação. Essa frente terá alcance além da matemática e incluirá outras áreas da ciência básica.

Para David Spergel, presidente da Fundação Simons, as decisões sobre como incorporar a tecnologia precisam envolver os próprios pesquisadores. “A comunidade deve conduzir as discussões sobre como essas ferramentas são avaliadas, adotadas e usadas”, afirmou no comunicado da instituição.

Uma prova pode ser verificada sem ser fácil de compreender

A contribuição da OpenAI dá continuidade a um anúncio feito em 6 de outubro, quando a empresa publicou resultados matemáticos produzidos por um modelo interno de fronteira. A companhia disponibilizou os trabalhos em um repositório no GitHub, com procedimentos para revisões e citações.

Parte das demonstrações foi acompanhada de formalizações em Lean, linguagem que permite verificar provas matemáticas por computador. Nesse processo, os argumentos são escritos em um formato que um programa consegue conferir, etapa por etapa.

A verificação formal ajuda a checar se uma conclusão decorre das definições e hipóteses apresentadas. Já compreender a estratégia da prova, sua importância e suas possíveis aplicações exige outro tipo de trabalho — justamente o que os encontros e programas pretendem apoiar.

A OpenAI afirmou que continuará a ampliar as formalizações disponíveis. Também disse ter consultado um grupo independente de aconselhamento sobre matemática e IA do Instituto de Estudos Avançados para orientar a divulgação dos resultados.

Da resolução de exercícios à pesquisa matemática

A iniciativa acompanha a expansão das ambições das empresas de IA na área. Em 2025, modelos da OpenAI e do Google DeepMind já haviam apresentado desempenho equivalente ao de medalhistas de ouro na Olimpíada Internacional de Matemática, em avaliações com as questões da competição.

Resolver problemas de uma olimpíada e produzir conhecimento matemático inédito são desafios distintos. Na pesquisa, também é necessário estabelecer o que há de novo, relacionar o resultado à literatura existente e permitir que outros especialistas examinem a demonstração.

Na divulgação de outubro, a OpenAI reconheceu a necessidade de melhorar as referências, a exposição matemática e a apresentação de seus trabalhos. A empresa também publicou informações sobre o processo de obtenção dos resultados, incluindo dez resumos do raciocínio do modelo e estatísticas sobre os problemas tentados.

Os workshops, conferências e programas especiais agora anunciados deverão apoiar essa etapa de exame e compreensão, inclusive dos resultados que a própria OpenAI publicou recentemente.