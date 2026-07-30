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O LinkedIn criou um botão para denunciar conteúdo ruim feito com IA

O lar do texto motivacional performático agora oferece um "parece IA" para os usuários dedurarem quem exagerou no uso de IA

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 30 de julho de 2026 às 17h11.

Última atualização em 30 de julho de 2026 às 17h26.

O LinkedIn começou a liberar, globalmente e já chegando ao Brasil, um botão para denunciar publicações que parecem feitas por inteligência artificial. Ele aparece no menu de denúncia dos posts, ao lado das opções para reportar spam e assédio, com a etiqueta “Seems like AI slop”, algo como “parece encheção de linguiça de IA”.

O LinkedIn não é uma vítima passiva do AI slop, a enxurrada de conteúdo genérico produzido em massa por IA. Ele é, em boa medida, um lugar propício para esse tipo de postagem. Por mais de uma década, a rede treinou seus usuários a escrever de um jeito específico: a história de superação que sempre termina em lição, o “fui demitido e foi a melhor coisa que me aconteceu”, a estrutura viciada do “não é sobre X, é sobre Y”.

O LinkedIn não detalhou o que fará com os avisos enviados nem se eles terão peso no sistema de recomendação ou apenas se acumularão em um painel interno. Em maio, a empresa já havia prometido mudar o algoritmo para reduzir o alcance de conteúdo repetitivo. O botão é o segundo capítulo da mesma promessa.

Hari Srinivasan, diretor de produtos do LinkedIn, afirmou em postagem na própria rede social que as denúncias ajudarão a empresa a aperfeiçoar os sistemas usados para identificar publicações de baixa qualidade. “O slop é difícil de definir, e essa definição muda. Isso nos permite ajustar nossos modelos e criar feeds melhores”, escreveu.

O executivo também procurou diferenciar o uso de inteligência artificial da produção automática de conteúdo genérico. “IA e slop não são a mesma coisa. Muitas pessoas refinam suas ideias com IA, e acreditamos que elas querem saber quando parecem inautênticas”, afirmou Srinivasan.

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