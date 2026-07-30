O LinkedIn criou um botão para denunciar conteúdo ruim feito com IA

O LinkedIn começou a liberar, globalmente e já chegando ao Brasil, um botão para denunciar publicações que parecem feitas por inteligência artificial. Ele aparece no menu de denúncia dos posts, ao lado das opções para reportar spam e assédio, com a etiqueta “Seems like AI slop”, algo como “parece encheção de linguiça de IA”.

O LinkedIn não é uma vítima passiva do AI slop, a enxurrada de conteúdo genérico produzido em massa por IA. Ele é, em boa medida, um lugar propício para esse tipo de postagem. Por mais de uma década, a rede treinou seus usuários a escrever de um jeito específico: a história de superação que sempre termina em lição, o “fui demitido e foi a melhor coisa que me aconteceu”, a estrutura viciada do “não é sobre X, é sobre Y”.

O LinkedIn não detalhou o que fará com os avisos enviados nem se eles terão peso no sistema de recomendação ou apenas se acumularão em um painel interno. Em maio, a empresa já havia prometido mudar o algoritmo para reduzir o alcance de conteúdo repetitivo. O botão é o segundo capítulo da mesma promessa.

Hari Srinivasan, diretor de produtos do LinkedIn, afirmou em postagem na própria rede social que as denúncias ajudarão a empresa a aperfeiçoar os sistemas usados para identificar publicações de baixa qualidade. “O slop é difícil de definir, e essa definição muda. Isso nos permite ajustar nossos modelos e criar feeds melhores”, escreveu.

O executivo também procurou diferenciar o uso de inteligência artificial da produção automática de conteúdo genérico. “IA e slop não são a mesma coisa. Muitas pessoas refinam suas ideias com IA, e acreditamos que elas querem saber quando parecem inautênticas”, afirmou Srinivasan.