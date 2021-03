Startup americana constrói casas com impressora 3D em sete dias; veja vídeo

A empresa de tecnologia de construção ICON, com sede em Austin, no Texas, está usando sua impressora 3D, chamada de Vulcan, para construir casas. Ela afirma que a Vulcan consegue criar uma estrutura de 800 metros quadrados por 10 mil dólares (aproximadamente 54 mil reais).

Quatro casas na cidade de Austin estão sendo construídas com a tecnologia da ICON e devem estar prontas para mudança entre junho e setembro, durante o verão norte-americano. Cada uma das casas demorou de cinco a sete dias para impressão e elas têm entre 92 e 185 metros quadrados.

As casas não foram feitas só com a impressora 3D. Apenas o primeiro andar de cada uma delas foi, o que ainda é bastante surpreendente. Os outros andares foram construídos com materiais normais.

As quatro casas estão sendo vendidas a partir de 450 mil dólares, o que, segundo o The Verge, é o preço médio para uma casa na cidade hoje. De acordo com a ICON, o material de cimento utilizado é patenteado e chamado de "Lavacrete". A empresa afirma que ele é mais durável do que materiais tradicionais.

“Queremos mudar a maneira como construímos, possuímos e vivemos em comunidade juntos”, disse Gary O'Dell, CEO da 3Strands, desenvolvedora do novo projeto, em um comunicado. “Este projeto representa um grande passo à frente, empurrando os limites das novas tecnologias.”

Por enquanto, 24 casas já foram construídas pela ICON nos Estados Unidos e no México e a maioria já está habitada. Sete delas foram criadas para moradores de rua de Austin. A empresa também está trabalhado com a Nasa para um sistema de construção no espaço, com intuito de um dia criar edifícios na Lua e em Marte.

Veja vídeo: