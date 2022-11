A casa do futuro nunca esteve tão presente!

Qual é a sua experiência com os produtos da LG? Com essa pergunta Mr. Chris Jung, CEO Latam da LG, recepcionou a Exame nos 415 metros quadrados da Casa LG Magenta – com direito a sala de estar, cozinha, quarto e lavanderia –, durante a CasaCor 2022. E essa questão não foi por acaso. Mr. Chris Jung, que está na companhia há mais de uma década e já passou por diversos países, sempre está atento à jornada do consumidor. Experiente executivo de Marketing, já liderou premiadas campanhas e comerciais em toda a América Latina, especialmente com o aplicativo de conectividade ThinQ.

Em um tour guiado por Mr. Chris Jung, conhecemos e experimentamos o futuro retratado na casa conectada com os produtos tecnológicos da marca. E a preocupação dele não era só mostrar as soluções, mas sim expressar como os produtos trazem benefícios e encantam os clientes no dia a dia. E isso faz parte de seu pensamento em relação à evolução da LG em termos de inovação, tecnologia, inteligência artificial e conectividade que, para o consumidor final, se reflete em todos os produtos pioneiros. “Nosso objetivo é proporcionar mais tempo livre para as pessoas desfrutarem com o que mais importa”, considera Mr. Chris Jung, em entrevista exclusiva concedida à Exame.

Para levar a inovação a todos os pontos ao longo da cadeia e fornecer valor máximo e diferenciado aos clientes, a LG está ativamente empenhada no aprimoramento da transformação digital em toda a organização e na poderosa criação de novos produtos. A empresa tem investido fortemente em Pesquisa & Desenvolvimento para oferecer a melhor solução e o benefício real aos consumidores. Inovadora por natureza, LG está mudando a sua forma de trabalhar, utilizando dados e tecnologias, incluindo o LG ThinQ e a Inteligência Artificial para aumentar a eficiência por meio da fabricação de produtos com qualidade e tecnologia avançada. Esta mentalidade deve-se ao modo de pensar do Mr. Chris Jung de que o processo é uma inovação que agrega valor a diversas ofertas aos consumidores e move a marca para o futuro.

Um exemplo disso é a campanha “Ver Para Crer”, lançada recentemente na América Latina e inspirada pelo seu conhecimento e propósito em manter a confiança depositada pelos consumidores na marca depois de experimentarem os produtos. Difundida por ações com imprensa, influenciadores, ponto-de-venda, digital e loja online, ela é centrada no conceito de Best & Only da LG, que destaca a exclusividade dos produtos da companhia. “O design é de extrema importância; afinal, é o que atrai os olhares, mas são os diferenciais tecnológicos que realmente importam”, considera Mr. Chris Jung.

Toda essa inovação é resultado de muita dedicação do time de Pesquisa & Desenvolvimento, que atende as necessidades e desejos dos consumidores ao redor do mundo. Atenta a essa tendência, a empresa anunciou no ano passado um investimento global de US$ 180 milhões para pesquisar e desenvolver tecnologias que usam a Internet das Coisas para melhorar a conectividade. “O engajamento dos consumidores na América Latina com o ThinQ está sendo muito maior do que em outras regiões”, revela o CEO Latam da LG, responsável por diversos projetos na região.

Prova disso está no sucesso da plataforma ThinQ, que falamos no começo dessa reportagem. Lançado em 2015 e disponível em mais de 150 países, a plataforma ThinQ tem cerca de 40 milhões de membros ao redor do mundo, sendo 7,8 milhões de LATAM. O app permite controlar e monitorizar todos os aparelhos domésticos, tais como ar-condicionado, máquinas de lavar roupa, televisores e geladeiras, por exemplo.

Casa inteligente a um clique de distância

Facilitar a rotina dos consumidores é o maior objetivo do aplicativo. E as expectativas são altas. Dados da Fortune Business Insights mostram que o mercado de casas inteligentes deve chegar US$ 622,59 bilhões até 2026 – um salto de 29,3% em relação a 2018. Para Mr. Chris Jung, a adesão se deve à familiaridade dos brasileiros com a conectividade e, claro, às configurações intuitivas que o ThinQ oferece.

A LG está dedicada a ajudar as pessoas no caminho de um estilo de vida mais sustentável e otimizado. A plataforma ThinQ e as soluções da LG podem oferecer a aplicação de tecnologias amigáveis a todos os produtos recentemente desenvolvidos para todos os consumidores.