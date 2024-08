Storytelling: o que é e como aplicar essa técnica?

Em nossa vida, nós é que escrevemos nossos próprios cases e, cá entre nós, quem não gosta de uma boa história?

Neil Gaiman, um autor britânico, diz que “histórias lidas no momento certo jamais te abandonam. Você pode esquecer o autor ou o título. Pode até não lembrar precisamente o que aconteceu. Mas se você se identifica com uma história, ela continua com você para sempre.”

Mas o que difere uma história de uma boa história? A técnica de storytelling. Continue com a gente e saiba mais sobre esse assunto.

O que é storytelling?

Em tradução literal, storytelling significa narrativa. A técnica de storytelling tem caráter persuasivo, e as pessoas que dominam essa habilidade são capazes de transmitir conteúdo por meio de um enredo elaborado e de narrativas envolventes.

O tripé de sustentação do storytelling é fundamentado por três elementos, que precisam estar sempre conectados:

Técnicas narrativas: nesta etapa, são definidos os caminhos conceituais que sustentarão o conteúdo;

Conteúdo narrativo: parte mais conhecida e explorada do Storytelling, é o que dá vida à técnica;

Fluidez : para uma história ser consistente, ela precisa ser contínua. Tentar não ser interruptiva, mas sim criar experiências e momentos de conexão com suas audiências.

11 elementos principais para uma boa narrativa

Existem algumas técnicas que podem ser usadas para fazer um storytelling, embora não haja uma “receita de bolo pronta”. O storytelling eficaz geralmente incorpora uma combinação de elementos para cativar a audiência e transmitir a mensagem de maneira envolvente.

1. Personagens

Introduza personagens interessantes e bem desenvolvidos. Eles podem ser heróis, vilões ou personagens com os quais o público possa se identificar. A empatia em relação aos personagens é crucial.

2. Gancho

Inclua um gancho no início da história para capturar imediatamente a atenção da audiência. Um bom gancho desperta a curiosidade e incentiva as pessoas a continuarem ouvindo.

3. Enredo

Desenvolva uma narrativa clara e coesa com início, meio e fim. O enredo deve ter conflitos, desafios e resoluções para manter o interesse da audiência.

4. Conflito

Introduza um conflito central para impulsionar a história. O conflito cria tensão e mantém o interesse da audiência, que deseja ver como os personagens lidam com os desafios apresentados.

5. Cenário

Descreva o ambiente e o contexto em que a história se desenrola. O cenário contribui para a atmosfera da narrativa e pode influenciar as emoções dos ouvintes.

6. Ponto de virada

Inclua momentos decisivos na história que mudam o curso dos eventos. Esses pontos de virada adicionam surpresa e mantêm o público envolvido.

7. Tema

Identifique o tema central da história. O tema é a mensagem ou lição que você deseja transmitir, e deve fornecer uma base para a narrativa.

8. Tom e estilo

Defina o tom da história, que pode ser humorístico, dramático, inspirador etc. O estilo de narração também é importante, pois pode variar de acordo com a audiência e o propósito da história.

9. Ponto de vista

Escolha um ponto de vista narrativo que sirva melhor à sua história. Pode ser em primeira pessoa, terceira pessoa ou até mesmo múltiplos pontos de vista.

10. Clímax

O clímax é o ponto de maior intensidade na história, muitas vezes marcado por uma grande revelação, confronto ou momento de virada. É o momento mais emocionante e impactante.

11. Conclusão

Feche a história de maneira satisfatória. As conclusões devem resolver os conflitos principais e proporcionar uma sensação de encerramento.

Por que é tão importante saber fazer um bom storytelling?

Ao combinar esses elementos de forma habilidosa, é possível criar histórias cativantes e impactantes em diversos contextos.

Seja para influenciar, educar, inspirar ou simplesmente se conectar com os outros, o storytelling desempenha um papel fundamental em diversas áreas da vida e do trabalho. Também podemos elencar os seguintes benefícios: