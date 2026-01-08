Carreira

Essa pergunta revela sua inteligência emocional em segundos durante uma entrevista de emprego

Executiva usa uma questão simples para testar autoconhecimento e maturidade emocional de candidatos

Gabriella Uota
Redatora

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 10h02.

Na reta final de um processo seletivo, quando as habilidades técnicas já foram avaliadas e o currículo conferido, o que pode realmente diferenciar um candidato é a sua capacidade de olhar para dentro. 

No mercado atual, inteligência emocional deixou de ser diferencial para se tornar critério de permanência. É por isso que cada vez mais recrutadores — e especialmente líderes — estão reformulando suas entrevistas para avaliar essa habilidade invisível, mas decisiva.

Kara Brothers, presidente da marca de skincare Starface, compartilhou uma das perguntas mais difíceis que costuma fazer em entrevistas

“No seu último emprego, o que realmente te impediu de progredir?” 

A pergunta que pega candidatos de surpresa — e por quê

Enquanto muitos se preparam para perguntas clássicas como “qual é seu maior defeito?”, poucos esperam ser desafiados a refletir sobre limites reais e vividos no último emprego

A resposta diz muito mais do que o conteúdo em si. Segundo Brothers, ela está observando como o candidato lida com o ego, como reage a críticas e se é capaz de reconhecer padrões que o travaram no passado.

A executiva afirma que as melhores respostas são aquelas que equilibram vulnerabilidade com responsabilidade.

O que essa resposta revela sobre você

Ser capaz de admitir erros e agir para corrigi-los demonstra autoconsciência, adaptabilidade e respeito pelo coletivo — três pilares da inteligência emocional no ambiente profissional. Mais do que isso, mostra que o profissional está comprometido com sua evolução e não teme olhar para suas falhas como oportunidades de crescimento.

Para líderes e recrutadores, essa clareza indica maturidade emocional e capacidade de trabalhar em ambientes colaborativos e de alta pressão, onde o jogo não é sobre perfeição, mas sobre aprendizado contínuo.

Como desenvolver autoconsciência na prática

Você não precisa esperar por uma entrevista difícil para começar a desenvolver essa habilidade. Juliette Han, neurocientista formada em Harvard, propõe um exercício simples de três etapas:

  1. Reflita sobre suas forças e preferências: O que você faz bem? O que te energiza no trabalho?

  2. Busque feedback sincero: Pergunte a colegas e gestores como você é percebido no time.

  3. Use essas informações para evoluir: Identifique quais habilidades deseja fortalecer — sejam técnicas ou comportamentais.

A autoconsciência é uma habilidade treinável — e o resultado vai além de entrevistas, ela afeta sua forma de liderar, colaborar, receber críticas e tomar decisões sob pressão.

Aprenda sobre inteligência emocional com especialistas

No fim das contas, dominar a inteligência emocional é dominar a si mesmo. Esse curso é uma oportunidade gratuita para aprender a se automotivar diante de dificuldades, manter o equilíbrio em momentos de alta pressão e liderar com empatia e impacto. 

