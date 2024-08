Como abreviar horas de forma correta?

Convidamos a facilitadora do Instituto Passadori e Educação Corporativa, Vivien Chivalski, para ensinar a forma correta para indicar horas, datas e períodos. Vem descobrir com a gente.

16:15hs ou 16h15? Qual é o certo?

“A forma correta é a segunda: às 16h15”, afirma a especialista. Quando o assunto é indicação de horas, datas ou períodos, vemos muitas opções e podemos começar a duvidar se estamos realmente fazendo as melhores escolhas.

Sim, cartazes, jornais e programas de televisão cometem, às vezes, erros nessa questão e podemos ser influenciados por maus exemplos. Outro fator é que, no ambiente de trabalho, nem sempre buscamos informação em fontes confiáveis — é muito comum a cópia de modelos já usados em outros documentos, e assim, perpetuam-se os enganos.

Para facilitar as decisões, aqui estão algumas dicas sobre o tema.

Use 16h30 ou 16h30min10s

Escreva h, min e s para horas, minutos e segundos. O min é necessário se a indicação especificar a hora até o número de segundo. Note que em horas, minutos e segundos, nas formas abreviadas, não há s, ponto final, dois pontos nem espaço. Não use H. Evite usar 00 depois de horas redondas.

Use das 16h30 às 20h30

Use artigo antes de horas. É por isso que, na frase do título, há crase. Uma maneira simples de resolver a questão é: quando usar das, use também crase. Quando usar de, não. Exemplo: a reunião terá de duas a quatro horas de duração.

Use em 15 de setembro, em outubro, em 2013

Não chega a ser um erro gramatical, mas o uso é desnecessário. Evite escrever a palavra dia antes de um dia, mês antes de um mês e ano antes de um ano. Agosto é um mês. Alguém duvida? Por que ser redundante?

Já que o assunto é a escrita dos meses da língua portuguesa, escreva-os com letra minúscula caso não estejam no começo da frase.