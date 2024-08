Recrutamento e seleção: entenda o passo a passo por trás de cada vaga a qual você se candidata

O processo de recrutamento e seleção pode ser considerado uma das atividades mais importantes do profissional de recursos humanos.

É por meio dele que as empresas encontram e contratam profissionais com o perfil ideal para as posições em aberto, que contribuirão para o crescimento da empresa assim como a instituição pretende contribuir para o desenvolvimento desse colaborador.

Para quem está inserido nesse meio fica mais fácil entender cada etapa do recrutamento e seleção, inclusive o que é necessário fazer antes mesmo da vaga ser aberta ao público. Porém, candidatos e pessoas que desejam se aprofundar nessa área podem precisar de uma forcinha para conhecer mais profundamente este universo.

Por isso, preparamos um conteúdo que vai te ajudar a ampliar seus conhecimentos sobre recrutamento e seleção e ainda dar mais clareza sobre o papel estratégico do profissional de recursos humanos que atua nessa área. Vamos lá?

O que é recrutamento e seleção?

Buscar, atrair, selecionar e contratar: esse é o conjunto de atividades que o profissional na ponta inicial do RH precisa executar visando encontrar profissionais qualificados para uma determinada vaga na organização.

Logo, esse é um processo que inclui:

Entender o perfil de profissional ideal para a posição em aberto;

Saber as soft skills e hard skills que o candidato precisa ter para integrar aquele time em específico;

Criar a descrição da vaga com todas as informações relevantes;

Divulgar a vaga em canais ou plataformas estratégicas;

Selecionar os candidatos com perfil aderente à oportunidade;

Entrar em contato com eles ;

Marcar e fazer entrevistas ;

Realizar os processos de testes e avaliação de competências ;

Dar os retornos positivos e negativos ;

Solicitar documentos e executar os trâmites burocráticos de contratação .

Quando essas atividades seguem boas práticas e contam com o auxílio de ferramentas adequadas, é mais fácil encontrar candidatos que têm expectativas alinhadas à proposta do negócio. Com isso, fica mais viável alcançar os objetivos estratégicos, além de tornar todo processo mais rápido e eficiente.

Recrutamento e seleção é a mesma coisa?

Embora esses termos sejam empregados juntos, como se fossem sinônimos ou atividade única, eles se referem a funções distintas, que se complementam e dependem uma da outra.

Sendo assim, entende-se como recrutamento a primeira fase do processo seletivo, na qual o profissional de RH inicia a busca pela maior quantidade possível de candidatos com o perfil da vaga aberta.

Um ponto sobre esta etapa é que, ainda que não tenha nenhuma posição em aberto na instituição, o gestor de recursos humanos pode estar sempre de olho no mercado — e também nos talentos internos — e começar a construir seu próprio banco de dados.

Com isso, ao abrir uma vaga em determinada área, ele já terá alguns perfis pré-selecionados em mãos.

Quando falamos sobre seleção, estamos nos referindo ao momento em que o candidato é avaliado e escolhido para participar das etapas posteriores à aplicação do currículo.

É no momento da seleção que os candidatos passam pelas entrevistas, testes e dinâmicas em grupo. Aqui, a quantidade de etapas fica à critério da empresa e também pode variar de acordo com o cargo que está sendo buscado.

Quais os tipos de recrutamento e seleção?

O processo de recrutamento e seleção pode ser feito de diferentes formas. Veja as mais comuns.

Recrutamento externo: busca no mercado de trabalho pelo profissional ideal para a vaga em aberto.

Recrutamento interno: seleção dos talentos já existentes na empresa com o aproveitamento das competências já conhecidas e desenvolvidas em uma ou mais funções.

Recrutamento misto: quando a empresa divulga a nova oportunidade tanto para os colaboradores quanto para o grande público.

Recrutamento às cegas: esse é um modelo muito interessante onde é possível eliminar vieses e preconceitos, uma vez que, inicialmente, não considera as informações pessoais como critérios de seleção ou eliminação de um candidato.

Vantagens do recrutamento e seleção bem-estruturado

Ao desenvolver um processo de recrutamento e seleção eficiente, seu negócio tem mais chances de receber candidatos alinhados às vagas abertas, não somente por suas habilidades técnicas e comportamentais, mas também com os mesmos objetivos e valores da empresa.

Os candidatos também se beneficiam com um bom processo seletivo. Uma vez que o recrutador é capaz de definir e comunicar as exigências da vaga de uma forma clara, objetiva e, principalmente, transparente. Isso ajuda a reduzir a frustração dos participantes e aumenta a satisfação e interesse deles no processo.

Também pode-se considerar como benefícios os seguintes pontos:

Redução de custos;

Maior produtividade;

Redução de turnover;

Melhoria do clima organizacional;

Promoção da marca empregadora;

Fortalecimento da estratégia de negócio;

Probabilidade de sucessão de lideranças;

Contratações mais alinhadas ao fit cultural;

Melhores resultados para a empresa a médio e longo prazo.

O capital humano é o bem mais valioso que uma companhia pode ter, por isso, atrair e reter os melhores talentos é uma forma eficaz de investir no sucesso da sua marca.