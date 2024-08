Profissional ESG: o mercado está de portas abertas para você

A sigla ESG (environmental, social and governance ou ambiental, social e governança, em português) vem ganhando destaque entre gestores e executivos desde sua primeira menção durante a conferência “Who Cares, Wins” do Pacto Global, em 2004.

Desde então, as oportunidades para profissionais aptos para comandar agendas sustentáveis dentro das empresas só cresceram. De acordo com o estudo Global Green Skills Report 2023, realizado pelo LinkedIn, a participação de talentos verdes aumentou de 9,6% em 2015, para 13,3% em 2021, um crescimento equivalente a 38,5% nesse período.

Além disso, a porcentagem de ofertas de emprego que exigem pelo menos uma competência verde cresceu em média 22,4% no último ano. O documento ainda mostra que o Brasil ocupa o sexto lugar no ranking dos 25 países onde os trabalhadores mais aplicam competências verdes em seus empregos.

O Fórum Econômico Mundial (FEM) traz outro dado interessante para quem deseja seguir na carreira verde: o cargo de especialista em ESG ocupa o segundo lugar no ranking das profissões do futuro.

Na prática, o que um profissional ESG faz?

Uma das principais missões de um colaborador da área de ESG é planejar, implementar e monitorar as agendas voltadas para os aspectos sociais, ambientais e de compliance. Isso inclui construir uma jornada de cooperação e inovação dentro das empresas..

Outra responsabilidade desse profissional é garantir que os projetos não fiquem só no papel e que os valores sustentáveis façam parte da companhia na prática, desde sua visão de negócio até o clima organizacional.

Eles também podem cooperar nas seguintes atribuições:

Identificar riscos e as oportunidades dentro das temáticas ESG em alguma área ou atividade da empresa;

Promover a gestão estratégica da empresa voltada à sustentabilidade;

Desenvolver relatórios sustentáveis para investidores, acionistas, colaboradores e demais stakeholders;

Desenvolver programas de treinamento interno sobre os temas relacionados a ESG;

Minimizar os impactos da cadeia produtiva, desde a matéria-prima até o descarte de resíduos, passando pela produção e logística;

Ser um facilitador na aplicação de projetos sustentáveis.

Quais as profissões mais promissoras na carreira sustentável?

Segundo levantamento da PageGroup, o novo profissional de ESG está entre os cargos com maior possibilidade de demanda no futuro. Confira as principais profissões apontadas pela pesquisa:

CSO (Chief Sustainability Officer ou Chief ESG Officer) - Diretor de Sustentabilidade Head de Sustentabilidade Diretor financeiro e de ESG Gestor de projetos para carbono e eficiência Especialista em ESG

Cargos em ESG podem se enquadrar em diversas áreas, como recursos humanos, marketing, direito, produtos e outros. Além disso, esses profissionais precisam desenvolver habilidades que vão além das técnicas.

Sensibilidade, empatia para entender as pessoas e uma visão ampla do que se deseja alcançar, por exemplo, são características primordiais nos profissionais que desejam ocupar posições estratégicas em ESG e construir uma jornada de sustentabilidade legítima, verdadeira e transformadora.

Tudo muda com a chegada do ESG

Empresas que adotam as boas práticas de sustentabilidade estão mostrando ao mercado, investidores e consumidores que desejam qualificar seus processos, tornando-se menos prejudiciais ao meio ambiente. Mas para que isso seja possível, é necessário estar disposto a mudar toda a estrutura da instituição e criar uma cultura alinhada aos valores ESG. E é aí que o profissional de ESG se torna tão importante.

Com isso em vista, seja o profissional certo na hora certa: busque por especializações que tentem equilibrar o desenvolvimento econômico com a sustentabilidade ambiental e social. Que se preocupem com a longevidade das organizações em concordância com o ESG.

Por fim, mais do que saber falar sobre o assunto ESG, acredite verdadeiramente no que a agenda ESG representa, na força dessa visão e na importância do legado que suas iniciativas podem deixar para as próximas gerações.