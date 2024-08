Qual a diferença entre MBA e especialização?

Fazer um MBA ou uma especialização é um dos caminhos para quem já concluiu o ensino superior e deseja se manter atualizado para o mercado de trabalho.

Com tantas ofertas e modalidades de curso, é comum que os alunos fiquem com dúvidas sobre as particularidades de cada um. Se você também tem essa dúvida, continue a leitura deste texto e entenda o que é e as diferenças entre pós-graduação, MBA e especialização e a diferença entre eles.

Pós-graduação

A pós-graduação é um tipo de curso destinado a pessoas que já concluíram o ensino superior e possuem o título de licenciatura, bacharelado ou tecnólogo. Ela tem como objetivo complementar a graduação e é oferecida em duas categorias diferentes:

Lato Sensu , do latim "sentido amplo" e contempla a especialização e o MBA, onde os cursos têm foco em ampliar os conhecimentos já adquiridos e aperfeiçoar a atuação do profissional no mercado de trabalho.

Stricto Sensu , que traduzido significa “em sentido específico”, que dá aos discentes os títulos de mestre ou doutor em determinado campo do conhecimento. Esses tipos de pós-graduação têm duração de dois e quatro anos, respectivamente.

MBA - Master Business Administration

Este formato de pós-graduação é destinado para os profissionais que já têm um pouco mais de experiência na carreira. Embora a sigla MBA signifique “mestre em administração de negócios”, não confere o título de mestre para quem faz esse curso.

Geralmente, o MBA é uma porta de entrada para avançar na carreira, por isso sua metodologia de formação é voltada para executivos ou pessoas com atuação em cargos de liderança e gestão de diversas áreas, como inteligência artificial, ESG, marketing e outros.

Especialização

Uma das principais características das especializações é que para fazê-las o aluno precisa ter formação na área escolhida. Por exemplo, se você deseja fazer uma especialização em educação infantil, é necessário ser formado em pedagogia.

Isso porque o foco desse formato de pós-graduação é voltado para aplicação prática do conhecimento específico no dia a dia de trabalho. O tempo mínimo de duração de um curso de especialização é de 360 horas, conforme determinação do MEC.

Quem pode fazer uma pós-graduação?

O principal critério para cursar uma pós-graduação é ter o ensino superior completo. No entanto, existem critérios diferentes para formações fmba.

Em especializações e MBA, basta o aluno se matricular no seu curso de preferência. Já para mestrado e doutorado, é necessário ser aprovado em uma espécie de processo seletivo. Nele, o aluno realiza uma prova ou apresenta um projeto de pesquisa, a fim de garantir para a instituição que ele vai conseguir acompanhar os conteúdos do programa.

Benefícios da pós-graduação

Decidir entre uma especialização ou MBA não restringe a atuação do profissional, apenas direciona o caminho a ser percorrido. No entanto, independentemente da escolha, investir em educação é sempre benéfico.

Além de aprender e desenvolver habilidades, o profissional se mantém atualizado sobre as tendências do mercado e ainda pode expandir seu repertório, encontrando novas oportunidades de crescimento dentro e fora do seu segmento.

Quando o assunto é salário, dados do Instituto Semesp baseados nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Dados (PNAD Contínua) e divulgados pelo IBGE mostram que profissionais com pós-graduação possuem salários até 255% maiores em comparação com os que possuem somente a graduação. A diferença é ainda maior para mestres e doutores.

Juntamente com as vantagens de desenvolvimento e salarial, uma pós-graduação coloca o profissional em uma melhor posição frente a novos desafios, que exigem maturidade, competência técnica e persuasão.

Conheça todos os cursos de pós-graduação da Faculdade EXAME.