Alunos do MBA em ESG promovem evento para conectar empreendedores às diretrizes sustentáveis

Ser uma instituição conectada com o mercado proporciona aos alunos da Faculdade EXAME a oportunidade de promover discussões e mudanças significativas na sociedade e comunidade em que vivem.

Prova disso é a formação da Rede ESG Brasil, uma associação com o propósito de construir um mundo melhor, mais humano, sustentável e com respeito ao próximo, criada por 21 profissionais que se conheceram durante as aulas do MBA em ESG da Faculdade EXAME.

“A formatação, o modelo didático com o volume de informações atualizadas, inteligentes e comprometidas com a dinâmica empresarial foram os fatores que possibilitaram que o projeto da Rede saísse do papel”, conta Gelvani Santos, ex-aluna do MBA e porta-voz da Rede ESG Brasil.

O desejo de construir um mundo melhor, mais humano, sustentável, com respeito ao próximo, além da vontade de impactar gerações foram os combustíveis para levar os conhecimentos adquiridos em sala de aula para todo o Brasil.

Recentemente, o grupo participou do Fórum Minas ESG, onde lançou o livro ESG - Estratégias de sucesso: Transformando pequenos e médios negócios. Continue esta leitura para saber mais.

Gestão ESG para um futuro sustentável

Com apoio da Câmara de Comércio Italiana de Minas Getais, o Fórum Minas ESG aconteceu no P7 Criativo, no auditório da Federação das Indústrias de Minas Gerais (FIEMG). O local foi escolhido como parte de um projeto de reformulação em parceria com a prefeitura.

“Essa visão alinha-se perfeitamente com os princípios ESG, promovendo o reaproveitamento de ambientes sem a necessidade de construção de novos empreendimentos”, conta Gelvani.

O evento foi elaborado com a preocupação de conectar as discussões ESG dentro do estado de Minas Gerais. Nesse contexto, o fórum contou com talk shows relacionados a cada temática da sigla.

Dez consultores associados representaram a Rede ESG Brasil no evento.

(E) Sustentabilidade versus consumo consciente

Gelvani destaca que esse painel tinha como objetivo “conectar as soluções de energia que geram resultado financeiro, o impacto no meio ambiente, a questão do reaproveitamento do lixo, o lixo produtivo, a economia circular, às estratégias empresariais locais que pudessem ajudar Minas Gerais a crescer.”

Para isso, o case empresarial da IVECO, representada pela Lucilene Carvalho, foi apresentado, levando para os participantes a perspectiva das ações de grandes organizações no contexto da sustentabilidade do consumo consciente.

Além disso, um case prático do SEBRAE também foi apresentado. Nesse momento, Karina Hanuno acendeu o debate central acerca da perspectiva de Minas Gerais como um polo que tem se evidenciado no contexto brasileiro, associado à questão de circularidade e economia circular.

(S) Desenvolvimento coletivo

No contexto S (social), o talk com Bruno Castilho, representante da Gerdau, teve a mediação de Lucimeia Reis e a Nancy Pinilla e visava suprir as questões de estratégias sociais para desenvolvimento coletivo. Além disso, o evento convidou o projeto CAPACITA CMD, da Associação Comercial de Conceição do Mato Dentro, para apresentar suas iniciativas no empreendedorismo feminino com ações sociais.

(G) Governanças simples em busca de custo zero

O custo de investimentos em ações de governança é uma das principais preocupações dos pequenos e médios empreendedores. Para esclarecer eventuais dúvidas, nesse painel foram apresentadas formas de fazer práticas de governança sem aumentar os custos e burocratizar os processos.

Nesse momento, Izabel Mendes, da Federaminas Mulher, Henrique Brito, Bianca Silveira e o Manoel Barros, membros da Rede, debateram sobre greenwashing, compliance e como as práticas de governança podem dar uma mudança nos processos e fazer com que as organizações cresçam com mais velocidade.

ESG - Estratégias de sucesso: Transformando pequenos e médios negócios

“Depois de compormos a Rede, a gente também tinha essa preocupação de pegar as informações que nós tínhamos adquirido no MBA e fazer elas serem propagadas, multiplicadas por outras pessoas”, relembra Gelvani.

Um livro seria o canal ideal para fazer com que os conceitos e insights valiosos do grupo atravessassem fronteiras e chegassem ainda mais longe. "A ideia do livro era ser um reforço do compromisso de todos os 21 ex-alunos do MBA em ESG com a sociedade", pontua a ex-aluna e coautora do livro.