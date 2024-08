Networking: o que é e qual a importância para sua carreira?

Não é de hoje que as conexões e relacionamentos interpessoais desempenham um papel fundamental para o sucesso profissional. A todo instante estamos nos movimentando para nos aproximar de diversas pessoas.

No mundo corporativo isso tem um nome: networking, ou seja, a arte de estabelecer e manter conexões profissionais com pessoas que compartilham dos mesmos interesses, a fim de criar uma comunidade em que todos podem se beneficiar.

Muitas pessoas ainda se sentem inseguras ou desconhecem boas estratégias para estabelecer relacionamentos significativos e duradouros. Neste texto, trazemos os principais pontos que você precisa saber para criar sua rede de contatos.

O que é networking?

O famoso “quem indica” geralmente não é visto com bons olhos por quem busca uma vaga de emprego e depende — exclusivamente — dos meios tradicionais para que seu currículo chegue nas mãos dos contratantes.

Mas já parou para pensar que essa indicação pode ser fruto de um networking bem feito?

O networking tem como objetivo criar uma rede de contatos que favoreça a troca de conhecimentos e de experiências entre os profissionais. Sendo assim, quem cultiva relações relevantes para a carreira ou para os negócios consegue potencializar as oportunidades.

Quais as vantagens para a carreira de criar uma rede de contatos?

As relações interpessoais têm o poder de abrir portas e esse é um dos principais benefícios de criar e nutrir sua rede de contatos. Entre as vantagens do networking, também estão:

Oportunidades de emprego ;

Aprendizado e desenvolvimento ;

Orientação e mentoria com profissionais experientes;

Colaborações e parcerias em projetos ou empreendimentos comerciais;

Construção da sua reputação e marca pessoal , aumentando sua visibilidade no mercado;

Acesso à insights de mercado , recursos, informações e conhecimentos que você teria de outra forma;

Apoio em momentos desafiadores, como transições de carreira, mudanças na vida profissional ou pessoal.

Lembre-se que fazer networking é uma prática contínua de construção e manutenção de relacionamentos genuínos e significativos. Seja autêntico, ofereça ajuda aos outros quando possível e cultive relacionamentos de longo prazo para colher os benefícios durante a sua jornada profissional.

Como impulsionar a carreira por meio das relações interpessoais?

De acordo com a teoria dos seis graus de separação, estamos a seis pessoas de distância de qualquer outra no mundo. Qual seria o melhor caminho para se conectar com quem pode te ajudar a alavancar sua carreira?

Fazendo networking. Parece fácil, não é mesmo? E realmente pode ser. Considere que todo lugar pode ser propício para ampliar sua rede de contatos, inclusive no seu trabalho.

Diversas empresas oferecem a oportunidade de crescimento horizontal. Ter contato com um colega de outro setor pode gerar uma indicação para uma posição em outra área.

Se você ainda é estudante, ter um bom relacionamento com o professor de um campo de seu interesse pode abrir uma porta para um futuro estágio. As possibilidades são muito amplas.

Vale destacar que uma boa reputação é uma das bases do networking, afinal dificilmente alguém irá indicar para uma vaga ou prestação de serviço um profissional com uma imagem duvidosa.

Por isso, se você deseja alavancar sua carreira usando o networking como ponte, preocupe-se também em construir uma marca pessoal autêntica e forte.

Passo a passo para construir um bom networking

O maior e melhor resultado de um bom networking é ser lembrado por alguém na hora de uma recomendação. Mas como o seu nome ou a sua imagem chegarão à mente da pessoa certa na hora certa? É aí que a máxima “quem não é visto não é lembrado” ganha força.

Em alguns momentos desse texto reforçamos que além de criar uma rede de contatos é importante nutrí-la. O LinkedIn pode ser um grande aliado nessa construção.

Estar presente nessa rede, criar e co-criar conteúdo relevante sobre assuntos do seu interesse ou área de atuação pode ajudar na construção da sua marca pessoal, reputação e ainda te tornar referência para um determinado nicho.

Também acrescente ao seu planejamento: