3 filmes para você refletir sobre a sua carreira

Um levantamento divulgado pelo LinkedIn, revela que 60% dos trabalhadores estão pensando em mudar de emprego ainda em 2023, e 20% já começaram uma busca ativa por outra posição.

Que tal aproveitar o fim de semana para repensar os rumos da sua vida profissional? Separamos três séries que podem estimular insights de carreira e te ajudar a rever se seus valores, escolhas e prioridades estão sendo considerados na sua profissão. Confira.

Halftime

Halftime é um documentário sobre a vida e carreira da cantora, atriz e dançarina Jennifer Lopez. Nele, é possível acompanhar e analisar — através da ótica da artista — os desafios de construir uma carreira de destaque sendo uma mulher em Hollywood e uma latina nos Estado Unidos.

A trama acompanha Lopez nos preparativos para sua apresentação no Super Bowl LIV, em 2020, e traz algumas lições importantes sobre carreira: a perseverança, a importância de ser autêntico e como os artistas podem usar seu sucesso para fazer a diferença no mundo.

Ruptura

A ficção científica se passa em uma empresa de tecnologia que desenvolve um novo procedimento: a implementação de um chip no cérebro dos funcionários que separa suas vidas pessoais de suas vidas profissionais.

Com isso, enquanto estão no trabalho, eles não têm memórias da vida pessoal e vice-versa. Porém, essa liberdade começa a trazer questionamentos sobre essa dualidade existente em um único corpo, o sentido de suas vidas, além do significado do trabalho em um ambiente em que o culto a ele é levado às últimas consequências.

O longa também enfatiza a importância de ter um propósito, ter um bom relacionamento com seus colegas de trabalho, ser honesto e estar disposto a arriscar.

O Discurso do Rei

O filme conta a história de Albert, Duque de York, que se torna o Rei George VI do Reino Unido após a abdicação de seu irmão mais velho, Eduardo VIII. Albert sofre de gagueira severa, o que o torna incapaz de realizar discursos públicos. Ele procura a ajuda do terapeuta Lionel Logue, que o ajuda a superar sua gagueira e a se tornar um orador confiante.

O Discurso do Rei é um filme inspirador que mostra a história real de um homem que superou um desafio aparentemente impossível. O enredo também mostra que a comunicação clara e concisa é uma habilidade essencial para qualquer carreira e ainda enfatiza como um mentor pode mudar o rumo de uma carreira.

Julie & Julia

O filme conta a história de duas mulheres, Julie Powell e Julia Child, que estão separadas por décadas, mas estão unidas por sua paixão pela comida.

Julie é uma mulher de 20 e poucos anos que está desiludida com seu trabalho e seu relacionamento. Ela decide se desafiar a preparar todas as 524 receitas do livro de culinária de Julia Child, Mastering the Art of French Cooking, em um ano.

Julia é uma mulher mais velha que se mudou para a França com o marido, Paul Child. Ela é uma cozinheira talentosa que está determinada a compartilhar sua paixão pela culinária francesa com o mundo.

O filme explora a importância de ser apaixonado pelo que você faz e criativo, uma vez que esse sentimento e habilidade podem ser uma força motriz poderosa que pode ajudá-lo a superar desafios e alcançar seus objetivos.