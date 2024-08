Modelos baseados em árvores de decisão

Modelos baseados em árvores de decisão são populares por sua simplicidade e interpretabilidade. Eles facilitam a tomada de decisões complexas através de uma estrutura hierárquica de escolhas. Um exemplo prático é a previsão de inadimplência em crédito , onde a árvore segmenta consumidores com base em renda e histórico de crédito. No entanto, esses modelos podem sofrer de sobreajuste, especialmente se a árvore for muito profunda. Para mitigar isso, técnicas como random forest e gradient boosting são empregadas, combinando múltiplas árvores para melhorar a precisão e reduzir a variabilidade.

Modelos probabilísticos

Modelos probabilísticos lidam com a incerteza nos dados, fornecendo distribuições de probabilidade ao invés de respostas definitivas. Aplicações incluem sistemas de recomendação , como os utilizados por Netflix e Amazon, que sugerem produtos com base no comportamento passado do usuário. Outra aplicação é no diagnóstico médico, onde a probabilidade de doenças é calculada com base em sintomas e histórico médico. A principal vantagem desses modelos é sua capacidade de lidar diretamente com a incerteza, embora possam ser complexos e exigir grande capacidade computacional.

Redes neurais e deep learning

Redes neurais são inspiradas no funcionamento do cérebro humano e são compostas por neurônios organizados em camadas. Deep learning, um subcampo das redes neurais , utiliza redes profundas para aprender representações complexas dos dados. Aplicações incluem reconhecimento de imagens, onde redes neurais convolucionais (CNNs) identificam objetos e cenas, e processamento de linguagem natural (PLN), onde redes neurais recorrentes (RNNs) e transformadores entendem e geram texto. Apesar de seu desempenho superior, essas redes requerem grandes volumes de dados e poder computacional significativo.

Processamento de Linguagem Natural (PLN)

PLN permite que computadores entendam e respondam à linguagem humana. Técnicas como Bag of Words (BoW), TF-IDF e Word2Vec são utilizadas para processar e analisar texto.

representa um texto como um conjunto de palavras, contabilizando a frequência de cada palavra; TF-IDF melhora o BoW ao ponderar a frequência de palavras pela raridade nos documentos;

melhora o BoW ao ponderar a frequência de palavras pela raridade nos documentos; Word2Vec mapeia palavras em vetores numéricos, preservando suas relações semânticas.