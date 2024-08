Carreira com um propósito: por que isso é relevante para você e para o seu crescimento profissional?

Se você parar para conversar com profissionais da geração passada, irá perceber como a relação deles com o emprego era — ou ainda é — diferente da relação construída pelas gerações atuais.

Se antes trabalhar era apenas para prover o próprio sustento e o da família, hoje seu significado vai além do retorno financeiro. Os profissionais também buscam realização, equilíbrio e sentido naquilo que fazem.

Um estudo da Gallup mostrou que os três aspectos apontados pelos entrevistados para considerar que tinham um bom emprego eram: rotina saudável, remuneração estável e ter um propósito.

É isso o que você busca? Então, continue a leitura desse texto e descubra como construir uma carreira com propósito.

Antes de tudo, o que é propósito?

Por que você faz o que faz? A resposta dessa pergunta pode ser o seu propósito, ou seja, propósito é a razão pela qual fazemos o que fazemos. É o que nos motiva a levantar da cama todos os dias e faz com que a vida tenha sentido.

Ele pode ser encontrado em qualquer coisa que nos permita usar nossos talentos e habilidades para fazer algo que acreditamos ser importante e, justamente por isso, é algo único para cada indivíduo — uma vez que o que é importante para uma pessoa pode não ser importante para outra.

Descobrir seu propósito pode ser um processo desafiador, mas é importante reservar um tempo para refletir sobre isso. Para isso, você pode seguir essas dicas:

pensar em seus interesses e valores;

considerar suas habilidades e talentos;

Pesquisar sobre diferentes áreas da vida.

Além disso, você também pode conversar com pessoas que você admira e que têm uma carreira ou estilo de vida que você considera inspirador. Eles podem lhe dar insights valiosos sobre como encontrar seu propósito.

Como ter um propósito pode impactar a carreira?

Uma carreira com propósito é aquela que nos faz sentir realizados e motivados, nos permitindo contribuir para algo maior do que nós mesmos.

Estudos apontam que quando temos um propósito na carreira, somos mais produtivos, criativos e comprometidos. Também somos mais propensos a permanecer no mesmo emprego por mais tempo e a alcançar o sucesso.

Sendo assim, se você está procurando uma maneira de tornar sua carreira mais gratificante e significativa, encontrar seu propósito é uma ótima maneira para começar.

5 passos para construir uma carreira com propósito

Agora que você já está familiarizado com o conceito de carreira com propósito, que tal começar a aplicá-lo de forma prática? Separamos um passo a passo que pode te ajudar a encontrar mais realização e satisfação na sua jornada profissional. Confira.

1. Pratique o autoconhecimento

O que você gosta de fazer? Quais são suas habilidades e talentos? Quais são seus valores e crenças? Para responder a essas perguntas, você pode fazer um exercício de reflexão: pense em suas experiências, interesses e objetivos e, se possível, busque por mentores para te guiar.

2. Pesquise sobre diferentes carreiras

É hora de começar a pesquisar sobre diferentes carreiras que possam ser compatíveis com o seu perfil. Quais são as opções disponíveis? Quais são as demandas do mercado de trabalho? Quais são as oportunidades de crescimento e desenvolvimento?

Você pode fazer essa pesquisa por meio de pesquisas na internet, conversas com profissionais da área ou cursos de orientação profissional.

3. Conecte seus interesses e valores com suas habilidades

Quais são as carreiras que combinam o que você gosta de fazer com o que você é bom? Para fazer essa conexão, você pode pensar em como seus interesses e valores se manifestam no seu trabalho. Por exemplo, se você gosta de ajudar as pessoas, você pode considerar uma carreira na área social. Se você valoriza a criatividade, você pode considerar uma carreira na área artística ou de design.

4. Seja flexível e aberto a mudanças

O mundo do trabalho está em constante mudança. O que é importante hoje pode não ser importante amanhã. Portanto, é importante ser flexível e aberto a mudanças.

Se você está determinado a construir uma carreira com propósito, esteja preparado para fazer ajustes ao longo do caminho. Talvez você precise mudar de carreira, de empresa ou até mesmo desenvolver novas habilidades ou conhecimentos.

5. Não tenha medo de correr riscos

Se você está determinado a construir uma carreira com propósito, não tenha medo de correr riscos. Isso pode significar mudar de carreira, começar um negócio próprio ou assumir um novo desafio.

Seguindo esses passos, você pode aumentar suas chances de alcançar seus objetivos e ter uma carreira gratificante e bem-sucedida.

