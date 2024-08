ChatGPT além do básico: descubra o poder de um bom prompt

O ChatGPT foi a grande estrela de 2023. Apenas dois meses após seu lançamento, a plataforma alcançou a marca histórica de 100 milhões de usuários ativos, de acordo com o relatório do banco suíço UBS.

Além disso, a Fundação Wikimedia divulgou que o artigo sobre a ferramenta de inteligência artificial da OpenAI recebeu mais de 49 milhões de acessos no ano anterior, sendo a página mais acessada da Wikipedia no período.

Com todo esse crescimento, tornou-se inevitável não pensar nos impactos que essa ferramenta pode causar na sociedade, no dia a dia, na relação do ser humano com as máquinas e como elas estão cada vez mais reais.

Leia também: Aprenda a usar a IA a seu favor e impulsione sua promoção. Acompanhe a série Inteligência Artificial: Carreira do Futuro gratuitamente aqui!

A tecnologia te seduz ou te assusta?

Na mesma medida que pode ser assustador pensar que uma máquina foi criada para ter interação com humanos como se ela fosse um, pode ser fantástico perceber o quanto processos morosos e repetitivos podem ser executados com apenas um comando bem feito.

Como tudo o que é novo, o rápido avanço da inteligência artificial pode assustar algumas pessoas. Talvez seja por isso que o debate sobre a substituição dos humanos por máquinas em determinados cargos ainda seja latente. No entanto, a história mostra que o caminho é outro.

Lembra quando os smartphones surgiram no mercado? Celulares com câmera, acesso à internet, telas sensíveis ao toque entre outras coisas. Se antes era preciso um aparelho para cada função, agora é possível ter tudo na palma da mão com um único produto.

Definitivamente, houve uma grande revolução na maneira como nos comunicamos e na nossa relação com a tecnologia. Diante desse cenário, vimos o desaparecimento de alguns produtos em prol do surgimento de outros mais modernos. Nesse sentido, consumidores e empresas tiveram que se adaptar à nova realidade.

Com a evolução da inteligência artificial é a mesma coisa. É necessário mudar o pensamento sobre o uso das ferramentas e entender como elas funcionam e podem nos ajudar.

Entendendo a IA: Seu cérebro funciona como a máquina ou a máquina funciona como seu cérebro?

O funcionamento das ferramentas de IA generativa, como o ChatGPT, pode ser comparado ao funcionamento do nosso cérebro. Se nós não tivéssemos memória (a nossa base de dados) nosso cérebro não teria informações para processar.

Com a IA generativa a lógica é a mesma: ela é alimentada a partir de uma base de dados, que no caso do Chat GPT é praticamente tudo o que está disponível na internet, com um recorte até 2021. Além disso, as interações que os usuários fazem com ela também servem para alimentar esse banco de dados e aperfeiçoar a interação.

Dessa maneira, quanto mais profundas nossas conversas com o ChatGPT, melhores serão as respostas. A própria ferramenta explica que “ela foi projetada para entender e gerar texto de maneira contextual (como um conversa)”.

Mas como obter as melhores respostas do chat e explorar todas as funcionalidades que ele pode oferecer? A resposta é simples: por meio dos comandos.

Leia também: Aprenda a aplicar Inteligência Artificial em negócios de todas as áreas. Clique aqui e veja como!

Você no comando da inteligência artificial

Quem tem criança em casa sabe que, geralmente, elas fazem tudo o que os adultos pedem. Mas você já reparou que para isso toda e qualquer atividade precisa ser minuciosamente explicada?

Com o ChatGPT é a mesma coisa. Para ter os melhores resultados você precisa dizer com detalhes o que você precisa. Quanto mais criterioso for o seu pedido, melhores serão as respostas obtidas. Essa entrada de informações feita pelo usuário é chamada de prompt, saiba mais a seguir.

Mão na massa: 5 dicas de prompts para o ChatGPT

Uma das traduções da palavra prompt para o português é “fazer com que algo aconteça”. De uma forma prática, na computação o prompt é uma caixa de diálogo para o usuário pedir que o computador faça alguma coisa, ou seja, dar comandos.

Para aproveitar ao máximo o ChatGPT, você precisa ser capaz de criar prompts eficazes, claros, específicos e ricos em contexto. Confira nossas dicas para te ajudar a extrair o máximo da plataforma.

Faça comandos claros e específicos

Em vez de pedir ao ChatGPT para escrever um post de blog sobre saúde mental, tente pedir para escrever um artigo informativo dando três dicas para cuidar da saúde mental.

Dê contexto

Por exemplo, se você quer pedir ao ChatGPT para escrever um e-mail para sua lista de assinantes, lançando seu novo produto, forneça contexto dizendo: “somos uma empresa sustentável. Escreva um e-mail promovendo nosso mais recente ‘produto X’, que faz 'isso', e é direcionado a consumidores engajados em causas relacionadas ao meio ambiente".

Utilize exemplos

Se você está procurando um conceito cativante para sua marca, dê ao chat uma referência que te inspira. Para isso, você pode usar o seguinte comando: me ajude a criar um slogan cativante, semelhante a Just Do It, da Nike.

Limite o ChatGPT

Dependendo da sua solicitação, a ferramenta pode elaborar uma resposta muito longa e nem sempre eficaz. Para evitar essa situação, você pode restringir a quantidade de informações que deseja receber.

Ao inserir seu prompt, inclua a informação de que você quer uma resposta com no máximo 30 palavras ou com alguma palavra-chave específica, por exemplo.

Incentive mais de uma sugestão

Essa é uma maneira eficaz de brincar com o modelo de linguagem. Ao pensar em ideias para título, você pode dizer "sugira 20 títulos alternativos para este post". Essa é uma boa oportunidade de brincar com a máquina: a cada resposta, faça mais perguntas ou forneça instruções adicionais com base na resposta inicial e vá refinando os resultados até chegar no ideal.

Leia também: Domine a IA e destaque-se no mercado de trabalho. Inscreva-se na série gratuita e com certificado Inteligência Artificial: Carreira e Impacto