“Na Prática” lança plataforma gratuita de cursos online para impulsionar carreiras. Saiba mais

O “Na Prática”, iniciativa dedicada a orientar e preparar jovens para suas jornadas profissionais, e que agora faz parte da filantropia do BTG Pactual, anuncia o lançamento de uma plataforma de cursos online totalmente gratuita, focada em oferecer ferramentas práticas e desenvolver competências para acelerar o crescimento profissional de jovens universitários e recém-formados em todo o Brasil. Todos os participantes recebem certificado para fortalecer o currículo.

A iniciativa, intitulada “Comunidade Online Na Prática”, visa complementar o ensino universitário, oferecendo formação voltada para o mercado de trabalho, aprimorando habilidades essenciais para o desenvolvimento de carreira, do estágio à liderança. A plataforma é destinada a universitários e jovens que buscam se destacar no mercado de trabalho, desenvolver competências essenciais para o desenvolvimento profissional e alcançar posições de liderança.

A plataforma oferece uma variedade de cursos, incluindo Comunicação Assertiva no Trabalho, Storytelling de Impacto, Inteligência Emocional na Prática, Decisão de Carreira na Prática e Mande Bem na Entrevista na Prática.

O aluno também poderá acessar masterclasses com especialistas renomados do mercado, sobre assuntos relevantes como liderança e gestão, educação financeira, progressão de carreira, empreendedorismo e estratégias de empresas asiáticas.

"Queremos democratizar o acesso ao conhecimento de qualidade e, mais do que isso, criar um espaço que une aprendizado prático e conexão entre jovens que desejam crescer profissionalmente. Nossa avaliação de impacto demonstra que os jovens que passam pelos nossos cursos online demonstram mais protagonismo, estão mais preparados para ingressar no mercado de trabalho e estão mais propensos a seguir carreiras de empreededorismo", afirma Lorena Stephanie, Head de Educação do Na Prática.

A plataforma conta com um sistema gamificado que estimula o engajamento dos participantes por meio de recompensas e certificados que podem fortalecer os currículos e aumentar as chances de empregabilidade.

Além de ser uma plataforma de ensino, a Comunidade Online é também um espaço para troca de experiências e networking com outros participantes, com recompensas de acordo com o engajamento.

Veja os especialistas da Comunidade Online

A plataforma conta com a participação de líderes como Carlos Brito (Liderança e Gestão), Gilvan Bueno (Educação Financeira), Claudia Elisa (Progressão de Carreira), Jean Jereissati (Empreendedorismo em Grandes Empresas) e Jeffrey Towson (Estratégias das Gigantes Asiáticas).

Como participar

Os interessados podem acessar a página de cursos online dentro do portal Na Prática e se juntar à comunidade de mais de 30 mil alunos.

Sobre o “Na Prática”

Criada pela Fundação Estudar em 2012 e, a partir de 2024, parte da filantropia do BTG Pactual, o Na Prática é uma plataforma educacional que busca impulsionar a carreira de jovens, do estágio à liderança, complementando o ensino universitário com formação voltada para o mercado de trabalho.

O “Na Prática” já impactou mais de 120 mil alunos e busca ampliar ainda mais seu alcance, oferecendo orientação de carreira, aceleração de performance e conexão com o mercado de trabalho. O objetivo é que todo jovem brasileiro tenha acesso a melhores oportunidades e consiga realizar seus sonhos.