"Se alguém tivesse me falado...": 4 conselhos de líderes que valem para qualquer profissional

A data não apenas reconhece as conquistas das mulheres ao longo da história e, no mundo corporativo, mas reforça também a importância da equidade de gênero. Mais do que uma homenagem, é um convite para incentivar a participação feminina nos negócios, garantir acesso a oportunidades e fomentar redes de apoio.

Nesta edição, reunimos cinco mulheres em posições de liderança que abriram caminho em diferentes setores e hoje compartilham conselhos práticos para quem deseja crescer na carreira.

Georgia Rivellino, diretora de Marketing e Produtos da Simpress

"Networking é essencial para a vida profissional e pessoal – e eu demorei para perceber isso. Construir uma rede de contatos, participar de eventos e manter conexões ativas são passos fundamentais para o sucesso. Iniciar um relacionamento profissional é fácil, mas cultivá-lo exige esforço e disciplina. Aprendi que incluir o networking na rotina, com tempo dedicado a fortalecer essas relações, faz toda a diferença para o crescimento na carreira."

Mônica Hauck, cofundadora e CEO da Sólides

"Se eu pudesse voltar no tempo, diria a mim mesma: valorize o que é diferente. No empreendedorismo, é comum buscarmos perfis semelhantes ao nosso, mas, na realidade, o que nos faz crescer é a complementaridade. Ter ao seu lado pessoas com visões e habilidades distintas impulsiona a inovação e fortalece a capacidade de enfrentar desafios. Aprender a reconhecer, valorizar e dar espaço para quem pensa diferente é um passo essencial para qualquer profissional e para o sucesso de qualquer negócio."

Patrícia Dib, CMO da Revo

"Um dos aprendizados mais valiosos que tive foi sobre negociar prazos e prioridades. No início da minha carreira, eu tentava entregar tudo o que me pediam, sem questionar, e muitas vezes isso me levava à exaustão. Com o tempo, percebi que nem todas as demandas têm o mesmo impacto para o negócio. Se eu tivesse aprendido a alinhar expectativas desde o início, poderia ter investido mais energia nas atividades estratégicas, em vez de tentar fazer tudo ao mesmo tempo."

Talita Zampieri, CMO da Superlógica

"Saiba pedir ajuda. Ter bons mentores acelera o aprendizado, evita erros comuns e abre portas. No começo, eu achava que precisava resolver tudo sozinha, até perceber que muitos profissionais de destaque estão dispostos a compartilhar conhecimento – basta uma abordagem aberta e sincera. Além disso, apoio feminino no mercado de trabalho é essencial. Já ouvi muitas vezes que a competição entre mulheres é inevitável, mas isso é um mito. A sororidade preserva carreiras, fortalece a saúde mental e nos leva ainda mais longe. Quando nós apoiamos, criamos oportunidades que antes pareciam inatingíveis."